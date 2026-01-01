Enzo Maresca mantuvo conversaciones con el Manchester City antes de la salida del Chelsea

Chelsea y Enzo Maresca se separaron el día de Año Nuevo, pocos días antes de que el club viaje al Manchester City en la Premier League

Enzo Maresca saluda a Pep Guardiola antes de que el Chelsea se enfrentara al Manchester City el pasado mes de enero (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

Se dice que Enzo Maresca, cuando aún era entrenador del Chelsea, mantuvo conversaciones con el Manchester City sobre el posible reemplazo de Pep Guardiola cuando abandone el Etihad Stadium. Según Football.london, Maresca informó al Chelsea, como estaba obligado por contrato, que había hablado con los Blues.

Esta noticia fue recibida con desaprobación por parte de la jerarquía del Chelsea, que consideró que era una distracción innecesaria durante la temporada. A Maresca le preguntaron sobre estas informaciones en una rueda de prensa en diciembre, pero las descartó como meras especulaciones. Dijo: “No me afecta en absoluto porque sé que esto es 100% especulación.

«Y ahora mismo no hay tiempo para este tipo de cosas. En primer lugar, porque probablemente tengo contrato aquí hasta 2029. Mi atención, como he dicho muchas veces, está sólo en este club y estoy muy orgulloso de estar aquí».

«Pero repito, son especulaciones. Hace una semana estaba demasiado [being talked about] En Italia, lo mismo con la Juventus. Así que no le presto atención porque sé que eso no es cierto» Pep Guardiola también respondió a estos mensajes el mismo día, insistiendo en que no tenía planes de dejar el City al final de la temporada.

Guardiola tiene un contrato que se extiende hasta el final de la temporada 2026/27 y, habiendo cumplido esos acuerdos a lo largo de su carrera como entrenador, es poco probable que se vaya a mitad de contrato. Sin embargo, esta situación volverá a recrudecerse ahora que Maresca y Chelsea se han separado.

En un comunicado publicado en línea, Chelsea explicó: «Durante su estancia en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al club.

«Con importantes objetivos aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio dará al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo todo lo mejor para el futuro».

A la historia se suma el pequeño asunto del encuentro del City con el Chelsea en la Premier League el domingo. Los Blues buscarán mantener la presión sobre el líder de la liga, el Arsenal, con una victoria en el Etihad Stadium.

Pero antes de que puedan centrar su atención en ese partido, el City primero debe superar la tarea del Sunderland en el Estadio de la Luz esta noche.