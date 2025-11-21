Entré furioso en el auto después de escuchar al ícono del Man United, Ruud van Nistelrooy, detenerse.

El exdelantero del Manchester United ha ocupado dos puestos directivos fijos, comenzando en el PSV Eindhoven durante la temporada 2022/2023.

Ruud van Nistelrooy ha estado sin trabajo desde que dejó el Leicester City. (Imagen: Steven Paston/PA Wire.)

El ex centrocampista del PSV Ibrahim Sangaré tuvo que ser convencido para regresar al campo de entrenamiento del club después de descubrir que el entrenador Ruud van Nistelrooy había dejado su puesto.

La leyenda del Manchester United se hizo cargo del club holandés entre julio de 2022 y mayo de 2023. En ese tiempo los llevó a un segundo puesto en la Eredivisie, con el equipo ganando también la Copa de Holanda.

A pesar del relativo éxito, el exdelantero holandés dimitió de su cargo después de sólo una temporada tras un desacuerdo con la jerarquía del club.

Si bien, según se informa, esa decisión fue bien recibida por algunos jugadores, otros no la tomaron tan bien. En un discurso poco después de la decisión de Van Nistelrooy de retirarse, el periodista de ESPN Milan von Dongen enfatizó particularmente la sorprendente reacción de Sangare.

“Tuvieron que sacarlo de allí para traerlo de regreso”, dijo. «Estaba furioso por la partida de Van Nistelrooy. Por eso también habrá discusiones dentro del grupo de juego».

Poco después de mostrar esa reacción, Sangare completó su cambio al PSV. El centrocampista de Costa de Marfil fue trasladado al Nottingham Forest, donde permanece.

Poco más de un año después de dejar el PSV, Van Nistelrooy volvió a ocupar el puesto de entrenador en el United y asumió el cargo de subdirector de Erik ten Hag. El despido de Ten Hag poco más de tres meses después llevó al ex delantero a hacerse cargo de cuatro partidos del United de forma interina.

El United se mantuvo invicto en esos cuatro partidos; tres victorias y un empate.

A pesar de ello, Ruben Amorim decidió no hacer de Nistelrooy su propio cuerpo técnico y el técnico abandonó el club tras el nombramiento del portugués.

Van Nistelrooy no estuvo mucho tiempo sin trabajo y pocas semanas después se unió al Leicester City como entrenador. Se le encomendó la tarea de salvar al club del descenso al campeonato.

Ruud van Nistelrooy tuvo una etapa fallida como entrenador del Leicester City. (Imagen: Leicester City FC a través de Getty Images)

Sin embargo, en sus 27 partidos a cargo, los Foxes lograron sólo cinco victorias y tres empates. Terminaron la temporada en el puesto 18 de la tabla y el holandés fue despedido este verano.

Desde entonces, ha sido criticado por el delantero Odsonne Edouard, que llegó cedido al Leicester procedente del Crystal Palace, pero no estuvo bajo las órdenes de Van Nistelrooy.

Le dijo a L’Equipe: «Ser un gran delantero no significa necesariamente ser un gran entrenador. Al principio jugué un poco [under Steve Cooper]Entonces las cosas no le salieron bien a Ruud van Nistelrooy. No me llevaba bien con Van Nistelrooy. Me encontré bloqueado sin jugar durante siete meses”.

Van Nistelrooy ha estado sin trabajo desde que dejó Leicester. En septiembre estuvo brevemente vinculado al puesto del FC Twente, pero esa vacante ahora la ha ocupado John van den Brom.