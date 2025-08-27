El defensor del Manchester City Jahmai Simpson-Pusey vio su esperanza para el fútbol de la Liga de Campeones para la temporada

Kairat Almaty está jugando en la Liga de Campeones esta temporada

El defensor del Manchester City Jahmai Simpson-Pusey no se sumará a su experiencia en la Liga de Campeones esta temporada después de que Celtic se sorprendió en los play-offs.

Los campeones escoceses fueron los favoritos para hacer la primera fase de la competencia, pero fueron derrotados por las penaltis por Kazajde Kairat Almaty.

«Es muy frustrante», dijo el gerente celta Brendan Rodgers. «Mostramos un vistazo de lo que podemos hacer en este nivel, pero no pudimos mostrar eso en el transcurso de estos dos juegos.

«Es amargado decepcionante, porque estábamos en el camino correcto la temporada pasada y trabajamos muy bien y jugamos muy bien, por lo que no estar allí esta temporada es un gran golpe para nosotros. Perdimos una gran oportunidad sobre estos dos juegos».

Simpson-Pusey tiene que patear una pelota para Celtic desde que su préstamo se movió a principios de este mes. Ha estado en el sofá para ambos partidos de la Liga de Campeones, pero no estaba acostumbrado a Rodgers dando confianza con sus jugadores más familiares.

Su sorpresa en Kazajstán significa que Simpson-Pusey, cuando juega, no podrá agregar a sus actuaciones de la Liga de Campeones. El joven central dejó todo su debut en la ciudad en la competencia en Sporting la temporada pasada y también jugó contra Feyenoord.

Simpson -Pusey luego ganó el premio al Jugador del Año de la Premier League 2, la primera vez que un defensor recibió el honor, y se mudó a Celtic para esta temporada.

Todavía se espera que participe en una carrera por el título en Escocia y también tendrá el fútbol de la Europa League para probarse y desarrollarse, pero ir a la Liga de Campeones es una decepción en su tiempo en Glasgow.

City descubrirá con quién se enfrentarán en la Liga de Campeones en el sorteo del jueves después de que se hayan completado todas las competiciones de play-off. El equipo de Pep Guardiola quiere mejorar una carrera decepcionante la temporada pasada en la que fueron eliminados en la fase de play-off antes de que la redondeo no se reduzca durante una pérdida de forma alarmante.

Mientras tanto, Celtic descubrirá con qué ocho equipos se enfrentarán el viernes en la primera fase de la Europa League. Simpson-Pusey espera acelerar para comenzar en el equipo de Parkhead mientras se aclimatiza a un nuevo entorno.

