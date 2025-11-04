‘Encuentra una manera’: la FIFA da al Manchester City un nuevo hándicap de la UEFA para partidos importantes

El Manchester City se encontró en el lado equivocado de una decisión de la UEFA el mes pasado y la FIFA ha complicado sus esperanzas en la Liga Juvenil.

Reigan Heskey es uno de los cinco jóvenes del Manchester City que actualmente están al servicio de Inglaterra.

El equipo juvenil del Manchester City no jugará hasta el miércoles de esta semana, pero la mitad de su plantilla podría estar en acción el martes.

Esto se debe a que cinco miembros de la City Football Academy han sido seleccionados como parte del equipo de Inglaterra de Neil Ryan para la Copa Mundial Sub-17 en Qatar. Se enfrentarán a Venezuela el martes en su primer partido del grupo antes de los partidos contra Haití y Egipto, y el quinteto del City formado por Dante Headley, Harrison Miles, Ryan McAidoo, Reigan Heskey y Kaden Braithwaite esperarán tener minutos.

Es un momento de orgullo para la academia, ya que casi un tercio de los jugadores de campo de la plantilla proceden del City. Mientras los jefes de los clubes intentan producir un ganador del Balón de Oro, pueden sentirse más alentados por el hecho de que muchos de sus jugadores jóvenes están considerados entre los mejores que Inglaterra tiene disponibles.

Sin embargo, el City no puede posponer sus partidos mientras la Copa del Mundo aún esté en curso, y si Inglaterra avanza, la final no terminará hasta el 27 de noviembre. Ben Wilkinson y Oliver Reiss se quedarán sin su talento durante varios partidos, incluidos dos partidos importantes de la UEFA Youth League.

El Juvenil A de Wilkinson perdió polémicamente en Villarreal hace dos semanas en un partido que contó con más de diez tarjetas amarillas y una falta flagrante del Villarreal en su propia área, que se consideró que había ocurrido fuera del área. Eso le propinó al City la primera derrota de su campaña en la UEFA Youth League.

Todavía están en buena forma después de ganar sus dos primeros partidos, pero los márgenes son más estrechos que en la Liga de Campeones, ya que la primera fase sólo cubre los primeros seis partidos. Los partidos en casa de este mes contra Dortmund y Leverkusen contribuirán en gran medida a determinar si el City se clasifica entre los ocho primeros en una competición que desea ganar o si tiene que jugar una ronda de repesca.

Lo que lo hace aún más difícil es que es posible que tengan que jugar ambos partidos sin cinco de sus jugadores más prometedores. Cuatro de ellos fueron titulares en el Villarreal, con Miles como suplente no utilizado.

A pesar de las ausencias, Wilkinson está dispuesto a dar a otros la oportunidad de poner a prueba la fuerza del equipo mientras buscan aumentar su peso en una competición europea en la que con demasiada frecuencia no han logrado impresionar.

«Tendremos que profundizar un poco más en el equipo y encontrar la manera, pero la profundidad del talento aquí es algo de lo que siempre hemos estado muy orgullosos», dijo. «Encontraremos la manera y estoy convencido de que tenemos suficiente para ganar estos partidos».

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.