¿En qué canal se podrá ver el Burnley vs Man United? Detalles de la transmisión en vivo y hora de inicio

necesito saber
Burnley y Manchester United se enfrentarán en la Premier League y ambos equipos necesitarán tres puntos.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido fuera de casa del Manchester United contra el Burnley
- Fecha y hora de inicio: El partido tendrá lugar el miércoles 7 de enero en Turf Moor. La hora de inicio está fijada para las 8:15 p.m. GMT.
- Canal de televisión: El partido será transmitido en vivo por Sky Sports. Debido al calendario completo de partidos de la Premier League esa noche, el partido se asignó a Sky Sports Premier League y Sky Sports Ultra HD.
- Detalles de la transmisión en vivo: Los fanáticos pueden mirar en un dispositivo móvil, tableta o computadora portátil a través de Sky Go o la aplicación Sky Sports, que está disponible sin costo adicional para los suscriptores de Sky Sports.
- Otras formas de mirar: Los seguidores también pueden verlo en NU TV. Los clientes que no son de Sky pueden ver el partido comprando una membresía mensual o de NOW Sports Day, que le brinda acceso sin contrato a todos los canales de Sky Sports.
- Reflejos: Si te pierdes la acción en vivo, puedes ponerte al día poco después del pitido final a través del canal de YouTube de Sky Sports Premier League. Match of the Day también ofrece cobertura completa con análisis en BBC One los miércoles por la noche a las 22.40 h.
- Forma actual: Burnley necesita desesperadamente tres puntos para sobrevivir en la Premier League, mientras que los Clarets llevan actualmente 11 partidos sin ganar. El United se ha despedido del técnico Rubén Amorim después de sólo una victoria en sus últimos cinco partidos.
- Última vez afuera: El United ganó la eliminatoria de vuelta en Old Trafford por 3-2 en agosto del año pasado gracias a un penalti de Bruno Fernandes en el minuto 97.
- Problemas de lesiones: El United podría darle la bienvenida a Bruno Fernandes y Mason Mount después de una lesión. Burnley podría quedarse sin 11 jugadores del primer equipo, y Mike Tresor también se perderá el viaje del fin de semana a Brighton.LEER MÁS AQUÍ: Ruben Amorim proporciona un impulso para el retorno de las lesiones de Bruno Fernandes y Mason Mount Man United.