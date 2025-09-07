¿En qué canal está Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz? Nuestra última hora de inicio de 2025 abierta y transmisión en vivo

Jannik Sinner se enfrentará a Carlos Alcaraz en la final del Open US del domingo en Nueva York con ambos jugadores que desean ganar el último torneo Grand Slam de 2025

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se encuentran en la final de singles masculinos del US Open el domingo en Nueva York (Imagen: Julian Finney/Getty Images)

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner chocarán nuevamente cuando se preparen para encontrarse en la final de los solteros de los Singles Men’s US.

La pareja se enfrentará el domingo por la noche en Flushing Meadows, Nueva York, donde el vencedor no solo se asegura el número 1 del mundo, sino también el último Grand Slam del año del tenis. Es notable que Alcaraz y Sinner hayan compartido los últimos siete grandes títulos entre ellos y estén listos para escribir la historia mientras se encuentran en una tercera final consecutiva de Grand Slam.

El español quisiera rechazar su derrota de Wimbledon -Lft contra Sinner, después de que anteriormente había defendido de tres puntos de campeonato para conquistar el título del Abierto de Francia en junio. A continuación se presentan todos los detalles sobre seguir el juego el domingo.

¿Cuándo es la final?

La final de los solteros para hombres del US Open de 2025 tiene lugar a las 2 p.m. Tiempo de Nueva York en el estadio Arthur Ashe. Para aquellos en el Reino Unido, la competencia tiene lugar a las 7 p.m.

¿Cómo veo la final en la televisión?

La competencia se muestra en vivo en el evento principal del Reino Unido en Sky Sports, donde la cobertura comienza a las 7 p.m. Sky Sports Tennis también muestra la competencia donde la cobertura comienza una hora antes a las 6 p.m.

Varias emisoras mostrarán la competencia por los que están en el extranjero. ESPN es la única emisora ​​en los Estados Unidos, mientras que los fanáticos en Francia pueden ver la acción en Eurosport.

Star Sports mostrará la competencia en la India, mientras que Channel Nine y Stan Sport transmitieron los informes de Australia. Puede encontrar una lista completa de emisoras aquí.

¿Cuál es su récord de cara a cara?

Alcaraz lidera la cara a cara 9-5 y ganó su reunión más reciente en la final de Cincinnati cuando Sinner tuvo que retirarse 5-0 en el primer set debido a una enfermedad. Sinner, sin embargo, ganó su reunión más reciente de Grand Slam, triunfando en cuatro sets en la final de Wimbledon.

Esa victoria en SW19 puso fin a una serie de cinco victorias consecutivas de Alcaraz en su rivalidad. La pareja se conoció por primera vez en la gira profesional en el París Masters en 2021.

¿Qué dijeron antes de la competencia?

Ahora dirigido a su quinto título de Grand Slam en general, y su cuarto en las últimas cinco mayores, Sinner dijo: «Gran temporada, por supuesto.

«Los Grand Slams son los torneos más importantes y me encuentran en la final, con una gran audiencia, no mejorará.

«Veamos lo que viene. El domingo será una ocasión muy especial».

Mientras tanto, Alacaraz dijo: «Es una gran sensación, nuevamente para estar abierta en la final de los Estados Unidos, se siente genial». Significa mucho para mí. «

