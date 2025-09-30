En el papel principal contra el hombre Utd y los dioses de Pogba Ofem, en el ascenso de la perspectiva de la ciudad de los hombres: ‘potencial masivo’

Manchester

Floyd Samba ha prestado atención al Manchester City menor de 18 años de esta temporada

Cuando el joven Floyd Samba de Manchester City se establece para ver jugar a los Blues Mónaco en la Liga de Campeones, el club francés puede atraer sus ojos.

Es poco probable que Paul Pogba compita contra los Blues el miércoles por la noche mientras acumula toda la aptitud después de una prohibición de dopaje, pero el centrocampista tal vez esté presente en el Stade Louis II.

Samba, un centrocampista de la ciudad que atrajo la atención en la academia, creció que Pogba está siendo alienado e intentó basar su juego en un jugador que podría decir en ese momento uno de los mejores centrocampistas que hay.

Samba, ahora de 16 años, está comenzando a cortar su propio camino. Anotó dos veces para los menores de 18 años de la ciudad en su victoria de regreso 4-2 en el Manchester United los fines de semana para extender su récord de competencia perfecto a cinco victorias de cinco. El adolescente ahora centrará su atención en un partido de competencia juvenil en Francia el martes, mientras que City intenta aprovechar su victoria por 2-0 sobre Napoli, una competencia en la que Samba anotó el primer partido.

Produjo una versión deslumbrante durante su debut en el torneo contra el equipo de la Serie A. Uno de los jugadores más jóvenes en el campo también fue uno de los más impresionantes.

«Mi ídolo es Pogba. Pogba es mi jugador favorito de todos los tiempos», dijo Samba después de esa victoria por 2-0 con los hombres. «Exactamente como él juega, también trato de estar tan compuesto como él. Su calidad es la mejor, tecnología y todo. También largo, como yo.

«Especialmente con habilidades de paso, tecnología, todo es genial, así que lo miro. Siempre lo veo en línea. Lo sigo, veo lo que hace y estoy feliz de que haya vuelto, para poder ver más destacados de él».

Pogba firmó con Mónaco en el verano después de una prohibición de dopaje de 18 meses, pero tiene que construir su estado físico antes de regresar a una acción competitiva. Cuando está al final de su carrera, Samba acaba de comenzar.

Ha sido excelente para la ciudad esta temporada y anotó seis goles en cinco competiciones académicas y redes para Inglaterra menores de 17 años. Él cree que esta temporada se ha vuelto «mucho mejor» que el término anterior, lo que sugiere que a veces «luchó» en 2024/25.

Pero esa es una evaluación con la que el equipo de desarrollo de élite, Ben Wilkinson, no está de acuerdo después de que Samba hizo malabares con su fútbol con su trabajo escolar el año pasado, y Wilkinson cree que el cambio de samba al entrenamiento a tiempo completo ahora está comenzando a usar este año.

«Creo que probablemente sea un poco difícil para sí mismo. El año pasado todavía estaba en la escuela, por lo que estás en un programa escolar de tiempo completo, tienes tus GCSE y juegas en nuestros menores de 18 años. Intentar equilibrar a los dos es un acto muy difícil», dijo Wilkinson.

«También crece mucho, se conecta con su cuerpo, recoge lesiones, cosas así. Creo que tiene un enorme potencial, tiene habilidades físicas y técnicas y si tienes esas dos cosas, tienes una buena oportunidad de ser un jugador superior. [against Napoli]La acción para el objetivo era de un nivel muy alto, por lo que creo que ahora debería construir sobre ella para él.

«Él es el tiempo completo en el edificio, tenemos la oportunidad de controlar todo en su programa y trabajar con ese fisicalidad, tratar de mejorarlo, pero trate de mantenerlo en forma e intentar entender, para pasar por las posibilidades con las que está tratando en términos de ese tipo de perfil de edad donde está haciendo las cosas y probarlo cuando lo necesita.

«(Napoli) fue probablemente su mayor prueba desde que estaba en el edificio, le dije [the dressing room]Hay un momento de magia en el que gana el juego, pero no quiero que se le ocurra un calambre después de 70 minutos. Es un jugador joven con mucho potencial y espero que esté en el camino correcto. «

Samba está en la academia de la ciudad con el hermano Tyrone, los hijos del ex centro de la Premier League Christopher. El hombre de 41 años tuvo un fructífero período de cinco años con Blackburn Rovers y también jugó para Queens Park Rangers y Aston Villa.

No pudo hacer el debut de la liga juvenil de Floyd hace dos semanas, pero votó por una transmisión en vivo del partido en línea y es una fuente regular de consejos para ambos hijos.

«Siempre me da orientación porque lo ha experimentado todo, lo ha experimentado, lo sabe todo, por lo que me hace saber sobre todo, lo cual es bueno, lo que está mal. Me ayuda mucho», dijo Samba.

«Tal vez sea un poco más difícil de complacer. Siempre espera lo mejor, así que trato de entregar lo mejor y será honesto, me dirá si fue bueno o malo».