Manchester City se sometió a un final agitado a la ventana de transferencia, pero obtuvo un último gran problema en la línea cuando pasó la fecha límite.

La firma de Gianluigi Donnarumma ha cerrado la ventana de transferencia de la ciudad (Imagen: Etsuo Hara/Getty Images)

En las últimas semanas de la transferencia de verano, Ven Stupid City, resumió que Gianluigi Donnarumma en Italia tuvo que someterse a un médico para cerrar un acuerdo que fue disputado por primera vez hace casi tres semanas.

La llegada de Donnarumma, como el nuevo NR. 1 de la ciudad y la partida de Ederson han estado en proceso durante tanto tiempo que fue sorprendente que todavía se completaron por la noche el lunes por la noche, por lo que la ciudad tuvo que presentar una hoja de acuerdos al Liga Premier Para demostrar que todo estaba bien con la llegada del italiano a las 7 p.m. Fecha límite.

Mientras que otros clubes gradualmente sacaron sus anuncios cuando el reloj aprovechó y más, y la ciudad continuó permaneciendo en silencio. Los acuerdos estaban cerrados, pero la confirmación de ellos solo llegó el martes por la mañana.

Era la segunda semana de agosto cuando la ciudad actuaba para Donnarumma y vio una oportunidad de mercado después de que Luis Enrique lo prohibió en París St-Germain. Eso llegó en un punto de que Galatasaray todavía estaba olfateando a Ederson, quien se esperaba que viera el último año de su contrato de Etihad.

Cuando James Trafford regresó a la ciudad a fines de julio y completó una reubicación de £ 27 millones en Burnley, era la intención que el jugador de 22 años fuera compitiendo con Ederson, una década mayor que él y Stefan Ortega para abandonar el club. Fid-Forward Five Weeks, y Ederson se ha ido, Ortega se ha mantenido y Trafford ahora está compitiendo con uno de los mejores guardianes del mundo.

Pero si mucho de lo que sucedió, a diferencia de City en la primera ventana, ayudado por el director de fútbol Hugo Viana, el Día de la fecha límite tiene al menos amanecer con una claridad muy necesaria. Mientras Ederson estaba sentado en el sofá de Brighton el domingo, City y Fenerbahce tiran las condiciones de una transferencia.

Para el lunes por la mañana, el brasileño estaba completamente listo para ir a Estambul para completar su movimiento de £ 12 millones. Cuando se notificó a City que el acuerdo estaba progresando, comenzaron a dar los toques finales a la reubicación de PSG de Donnarumma por una cantidad fija de £ 26 millones. Con el joven de 26 años en el servicio internacional, tuvo que someterse a su médico y firmar su contrato de cinco años, con la opción de 12 meses adicionales, en Italia.

Al principio, confiaba en que ambos acuerdos se harían, pero durante un tiempo hubo poco movimiento grande en otro lugar y solo incertidumbre. El equipo de la ciudad todavía tenía demasiados jugadores con rejillas no gay y el reloj aprovechó.

Recientemente había habido interés en Manuel Akanji, donde el internacional suizo quería quedarse en la Liga de Campeones y un movimiento de préstamos que probablemente se veía.

City se sorprendió gratamente al cerrar un trato tan rápido con el Inter de Milán, no solo confirmar un préstamo para el jugador de 30 años, sino también insertar una obligación en el acuerdo de que creen que es factible. Inter tiene que ganar la Serie A, donde Akanji juega más de la mitad de los juegos para activar una transferencia de £ 13 millones.

Hubo menos presión para encontrar un movimiento para Ilkay Gundogan, con la expectativa en los últimos días de la ventana que dejaría antes después de la fecha límite a Turquía o Arabia Saudita. Al final, Galatasaray hizo su movimiento y ese acuerdo probablemente se confirmará hoy. A los gigantes turcos les gustaría el centrocampista experimentado en ellos Liga de Campeones Escuadrón, que debe registrarse esta noche a las 11 p.m.

La llegada de Donnarumma completó un verano ocupado para la ciudad, pero después de dos derrotas en tres juegos para comenzar la temporada y Liverpool También fue un día de frustración para muchos seguidores desde £ 125 millones hasta Alexander Isak.

Los problemas de la ciudad en la parte posterior fueron expuestos el domingo en Brighton, con Matheus Nunes luchando después de que fue ascendido al XI inicial para Rico Lewis.

A pesar de la preocupación bien publicada por la posición e interés en el lateral de Newcastle, Tino Livramento en junio, City nunca estaba buscando una derecha en los últimos días de la ventana.

En cambio, fue una parte posterior que lideró una lista de resultados de préstamos, con Issa Kabore, de 24 años, en camino al Campeonato de los Recién llegados de Wrexham para la temporada. Kabore ha estado en su carrera en la ciudad durante cinco años, pero ha tenido seis hechizos de préstamo y tiene que parecer un senior para el club. El acuerdo no contiene una opción para comprar.

En otra parte, Mahamaduo Susoho se unió a Livingston para la temporada, Lakyle Samuel pasará la campaña en Bromley y Will Dickson va a Chesterfield.