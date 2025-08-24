Emma Raducanu abre acceso después de un gran cambio para nosotros: «He estado en mi mente»

Emma Raducanu ha tomado su primera victoria en el Abierto Americano desde su título Triunfo 2021, con una victoria 6-1 6-2 en Ena Shibaharan en la primera ronda el domingo por la noche

Emma Raducanu celebra su victoria sobre Ena Shibaharan (Imagen: Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados).

Emma Raducanu confesó que su racha sin victorias en Nueva York jugó en su cabeza después de que finalmente obtuvo su primera victoria desde que reclamó el título hace cuatro años.

El número uno británico comenzó el torneo en el estadio Louis Armstrong en el inicio del domingo inaugural del evento y requirió solo 62 minutos para demoler el partido de clasificación japonés Ena Shibahara 6-1 6-2.

Aunque Rinsing Meadows era la ubicación del hermoso triunfo de Raducanu, no ha sido una ubicación de recuerdos alegres desde entonces.

Hace tres años, como defensora del título, parecía tensa y preocupada en una derrota de la primera ronda para Cornet en Alize antes de ser el torneo 2023 después de las operaciones de muñeca y tobillo.

El año pasado apareció bajo preparado después de una atención de lesiones que permaneció confidencial y lloraba después de otra derrota de la primera ronda, esta vez para la Sofía Kenin estadounidense.

Así que fue como un shock, ella dio la bienvenida a esta victoria con una mezcla de alegría y alivio, y dijo: «Estoy muy feliz de haber venido ese partido. Las primeras rondas siempre son muy desafiantes, los nervios, y creo que tuve un poco de que realmente quería ganar aquí.

«Estaba en mi mente. Hace cuatro años, y es un torneo muy especial para mí. Me sentí diferente este año para entrar este año. Sentí que estaba haciendo las cosas correctas de día a día, pero aún así, está en la parte posterior de tu cabeza. Así que estoy muy feliz de haber conquistado eso».

Esta ha sido la campaña en la que Raducanu finalmente se ha establecido en la gira, los contratiempos físicos que han obstaculizado su progreso y han entregado constantemente versiones impresionantes.

Se perdió una cerda en solo una posición y rápidamente reclamó su dominio contra el puesto 128 Shibahara, que participó a la edad de 27 años en su segunda aparición en un singles en un Grand Slam.

Las circunstancias tormentosas resultaron ser un desafío para ambos jugadores, pero Raducanu mostró una calma mucho mayor y abrió un procedimiento con un as antes de que corran con una ventaja de 5-0.

El jugador de 22 años contrató al experimentado entrenador español Francisco Roig, que trabajó con Rafael Nadal durante dos décadas, y ella discutió su presencia tranquilizadora antes del torneo.

Ciertamente había pocas razones de preocupación aquí, en la que Raducanu cerró el primer set después de que Shibahara había logrado reclamar su primer juego, antes de volver a subir 4-0 nuevamente en el segundo.

Shibahara tuvo la oportunidad de reducir la escasez a 4-2, pero Raducanu levantó una volea de caída, celebrada con una bomba de puño y rugió cuando su rival lo encontró con un revés, antes de que le encantara el juego.

Raducanu solo volverá a la acción el miércoles, con la ronda de apertura que se estiró durante tres días, y ella reconoció que la planificación aumentó sus nervios previos al partido.

«Estaba nerviosa después de entrenar esta mañana», dijo. «No hay mucho tiempo jugando. Te apresuras un poco por hacer cosas. Estaba nervioso en la práctica.

«Después, después de salir de la ducha, sentí que acababa de entrar en la zona, conseguí mi kit de competencia, y ese es un cambio para mí:» Ok, vas a prepararte, ahora bloqueárselo. «

«Luego me relajé. Ve a Armstrong, creo que conseguir ese primer juego fue realmente importante. Creo que comencé muy bien, y eso me ayudó mucho a relajarme. Especialmente servir el primer juego, ese fue un comienzo de confianza, y luego sentí que podría continuar».

Presente en la caja de Raducanu, como lo había estado durante Wimbledon, estaba Jerome Poupel, un quiropráctico francés que también trata a los conductores de la Fórmula 1, los jinetes e incluso los caballos de carreras.

Raducanu recogió el Poupel después de su lucha con los problemas de espalda y explicó: «Él ha ayudado mucho. Había tenido problemas en los últimos meses. Nada que parecía haber intentado, realmente funcionó, pero realmente me ayudó con eso y se siente mucho mejor en su mayor parte».