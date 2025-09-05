La última noticia del Manchester United como Argentina -International se le negó un traslado a Old Trafford a pesar del acuerdo con las condiciones personales con el club.

Man United mostró interés en EMI Martínez durante la ventana de verano. (Imagen: papá)

Emi Martínez ha respondido a una pregunta sobre su futuro que está vinculado a un cambio al Manchester United, según los informes con las condiciones personales con el club antes del día de la fecha límite.

United estaba conectado con el portero de Aston Villa durante la ventana de transferencia y fue rechazado una oferta de préstamo. Hacia el final de la ventana, Fabrizio Romano informó que United se acercó a Villa para Martínez, todos 31 de agosto de 2025

«Target =» _ self «aria-label =» «tabiindex =» 0 «> Condiciones personales construidas con el portero.

Esto vino en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Andre Onana y Altay Bayindir en el club. Martínez, que estaba abierto a Villa a principios de verano, pero ahora sigue siendo parte del equipo de ONUI Emery, se encuentra actualmente en servicio internacional en Argentina para las calificaciones de la Copa Mundial en América del Sur.

Después de la victoria 3-0 de Argentina en Venezuela en Buenos Aires, donde el invierno acaba de terminar, un periodista logró obtener algunas palabras del portero. Hablando con Fox Sports Argentina, la primera pregunta fue sobre el clima frío, porque Martínez tenía poco que hacer durante el juego.

«¡No tanto como en Birmingham!» El arquero se rió cuando le preguntaron sobre el frío antes de que le preguntaran si tenía la intención de quedarse en Birmingham.

«Sí, sí, perfecto», respondió el argentino. El periodista luego le preguntó si podía visitarlo en la segunda ciudad, a lo que Martínez respondió: «Sí, por supuesto, pero no te pierdes mucho».

