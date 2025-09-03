Emiliano Martínez se asoció con un traslado a Man Utd de Aston Villa el día de la fecha límite de transferencia.

Aston Villas Emiliano Martínez estuvo conectado con Man Utd este verano. (Imagen: Getty Images)

Emiliano Martínez brilló con alegría y también parecía «encantado» cuando compartió su primer puesto de Instagram desde que se cerró el día de la transferencia. El portero de Aston Villa estaba fuertemente conectado a un cambio de último minuto al Manchester United antes de que se cerrara la ventana.

UNAI Emery había reconocido que la situación del ganador de la Copa Mundial no estaba clara después de haberlo excluido del equipo de Villa el domingo por su pérdida contra Crystal Palace, solo 24 horas antes de la fecha límite.

Cuando se le preguntó bajo el juego durante su conferencia de prensa después del partido, Emery dijo: «Es una cosa que tenemos que resolver. Mañana la ventana está lista y esperamos que algo mejore a nuestro equipo. Mantenga la calma».

«Una de las circunstancias es Emi Martínez, veremos mañana y luego tratamos de obtener el equilibrio y el trabajo después del descanso».

Martínez finalmente se quedó en Villa Park cuando United rompió el tapón belga Sennes Lammens de Royal Amwerp el día de la fecha límite. El belga ha registrado más de £ 18.2 millones más Addalal.

Martínez se ha unido a Argentina durante el descanso internacional actual. Después de la reunificación con sus colegas del equipo nacional, Martínez compartió imágenes de sí mismo sonriendo durante las sesiones de entrenamiento, acompañadas de la palabra española «Feliz», que, como se traduce al inglés, significa felizmente.

A pesar de su deseo de irse y hacer el cambio a United en el verano, se dice que Villa está lista para continuar con el internacional de Argentina y que no está entusiasmado con un traslado a Turquía.

Con Andre Onana y Altay Bayindir fallan en establecerse como el número 1 de United, Lammens llega como una competencia directa para el papel. Sin embargo, dados los comentarios recientes de Amorim, puede relajarse gradualmente.

«Chicos, son personas», dijo Amorim. «Manchester United, todo es enorme, y todos hablan sobre el guardián. Y puedes ver, puedo convertir al portero en las situaciones que tienen lugar. Estamos en ese momento.

«Creo que es difícil ser portero del Manchester United en este momento.

«Pero si miras el primer objetivo, podemos defenderlo mejor. Hemos tenido un objetivo bastante similar contra Fulham, porque no hacemos la rotación completa del equipo cuando la pelota está al otro lado.

«Todas estas pequeñas cosas no tienen nada que ver con el guardián. Así que los jugadores luchan un poco con todas las cosas en el club. Eso es normal. Así que no son solo los guardianes. Creo que todos deberían mejorar».

