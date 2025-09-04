Emi Martinez Man United Senties aparece después de la transferencia Twist – «Debe estar emocionado»

Aston Villa -keeper, Emi Martínez, estuvo fuertemente conectado a un traslado al Manchester United durante la ventana de transferencia de verano, pero un movimiento no terminó el día de la fecha límite

Portero de Aston Villa Emiliano Martinez (Imagen: Getty Images)

El jefe de Argentina, Lionel Scaloni, cree que Emi Martínez se reagrupó rápidamente después de un día de fecha límite caótico que lo vio quedarse en Aston Villa en lugar de cambiar al Manchester United.

Martínez estuvo abierto todo el verano antes de salir de Villa y estaba entusiasmado por mudarse a Old Trafford después de cinco campañas en el club.

A pesar de la medalla de nuevos términos en agosto pasado, Villa estaba dispuesta a permitir su partida si se lanzó la oferta correcta durante la ventana de transferencia.

United presentó una oferta de préstamo en Martínez a principios de verano, pero Villa la rechazó. No ha llegado ningún enfoque formal de United, incluso el día de la fecha límite.

En cambio, United decidió reclutar a Senne Lammens de Royal Amberes, dejando a Martínez el número uno de Villa cuando se fue para unirse a Argentina para los Internacionales de septiembre.

Antes de su colisión contra Venezuela, Scaloni fue interrogado sobre el estado mental de Martínez, informa Birmingham Live.

«EMI está bien», dijo Scaloni en su conferencia de prensa. «Al final, su transferencia no sucedió, pero ayer (martes) su cumpleaños fue y lo vi feliz.

«Por supuesto, debe haber estado entusiasmado con la idea de jugar para el Manchester United, como dijo la gente, pero es un niño positivo. Ya está dirigido a nosotros y cuando regrese a su club, se concentrará en ellos. Lo vi bien».

Cuando se preguntó si estaba preocupado, Martínez podría perder su puesto inicial en Villa, Scaloni respondió: «Estoy interesado en que juegue, pero no vamos por nosotros mismos.

«Entiendo que si se queda, todo seguirá siendo tan normal. Veremos lo que sucede. No es mi decisión».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.