Manchester United Transfer News mientras la transfersaga de Emiliano Martínez está dando un nuevo turno con poco más de 24 horas desde la ventana

Emi Martínez durante una competencia de Aston Villa (Imagen: Alex Dodd – Camera Sport a través de Getty Images)

El Manchester United hace todo lo posible para hacer un intento tardío de fichar a Emiliano Martínez de Aston Villa antes de la fecha límite del lunes por la noche a las 7 pm, según los informes.

United está conectado a la Internacional Argentina a través de la ventana y, según los informes, no tuvo éxito con una propuesta de préstamo. Un nuevo arquero ha soportado el radar de Ruben Amorim a través de la ventana en medio de la incertidumbre sobre Andre Onana y Altay Bayindir.

Bayindir comenzó esta temporada con los tres partidos de United de la Premier League y ha dado cuatro goles. Onana no logró cubrirse en gloria durante la humillante salida de la Copa a la ciudad de Grimsby en su única aparición.

En las últimas dos semanas, Senne Lammens de Royal Amwerp parecía ser la adición más probable al belga que se esperaría que competiran por el lugar número uno. Sin embargo, ese paso se ha vuelto callado últimamente.

Ahora, con otro día restante de la ventana de transferencia, su United ahora está priorizando a Martínez y está considerando un paso tardío para conseguir el ganador de la Copa Mundial. Fabrizio Romano ha informado ahora que United ha hecho un enfoque para Villa para Martínez, quien acordó las condiciones personales con el portero.

Martínez estará en acción el domingo por la noche para el equipo de UNAI Emery en su colisión de la Premier League contra Crystal Palace en Villa Park. Anteriormente se informó que el portero estaba «desesperado» por mudarse a Old Trafford.

El nuevo giro en la saga viene en forma de Villa y Lammens. Romano también ha informado que los Villanos hicieron un enfoque formal para Amberes para Lammens.

Se afirma que el belga es su opción más importante además de Diogo Costa del FC Porto para reemplazar a Martínez, si asegura un traslado tardío a United.

Pero solo una cuestión de horas después, el Telegraph informó que United había regresado a Lammens y el belga había hecho su prioridad para el puesto de portero.

El informe de los Estados Unidos ha hecho una oferta mejorada para Lammens, y que Martínez es su evento imprevisto si no aseguran la firma de la estrella de Royal Amberes.

El Manchester Evening News Unders United insiste en firmar a Lammens para la fecha límite.

