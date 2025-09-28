‘Ellos matarán’ – Matthijs de Ligt da una respuesta justa a la derrota del Manchester United

Matthijs de Ligt pensó en el rendimiento de Man Utd después de perder a Brentford en la Premier League.

Matthijs de ligado contra Brentford. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Matthijs de Ligt cree que los jugadores del Manchester United deben asumir la responsabilidad en medio de la especulación sobre el futuro de Ruben Amorim.

United sufrió una derrota por 3-1 contra Brentford en la Premier League el sábado, haciendo de Amorim la oportunidad de ganar partidos de competencia consecutivos por primera vez en su mandato.

La victoria del fin de semana pasado contra Chelsea mejoró el estado de ánimo en Old Trafford, pero United no pudo aprovechar ese resultado. Amorim solo ha ganado 34 puntos de un posible 99 en la máxima categoría durante su tiempo gerencial y la derrota de Brentford aumentará la presión sobre sus hombros.

Las fuentes confirmaron que Amorim retuvo el apoyo de la junta después de la derrota de Grimsby Town en la Copa Carabao, pero se siguieron más contratiempos contra el Manchester City y Brentford.

De Ligt fue el único jugador del United que se tomó el tiempo para hablar con los periodistas cuando los jugadores dejaron la etapa de la comunidad GTech. El holandés no fue incluido en el grupo de liderazgo que se formó en el verano, pero se supone que ha asumido un papel principal en el vestuario.

«Realmente decepcionado, porque toda la semana que hablamos sobre mantener el impulso, lograr una nueva victoria en nuestro cinturón y sí, si pierdes este juego, es claramente un gran golpe», dijo.

«Por supuesto que no hay sentimiento. Todos están realmente decepcionados. Primero creo que están decepcionados por sí mismos. Lo primero que tienes que verificar es tú mismo. Y si puedes hacer eso, primero estás decepcionado por ti mismo, y luego también con el equipo y todo el resultado, realmente decepcionado».

De Ligt enfatizó que United debe permanecer juntos. «Es lo más importante, es todo lo que podemos hacer», dijo. «Como dije, es mucho tiempo el mismo número, pero aún tenemos que permanecer juntos.

«Hemos perdido contra City, ganamos contra Chelsea, por lo que para el próximo juego tenemos que analizar lo que salió mal en este juego porque muchas cosas han salido mal. Debemos haber estado preparados para el próximo juego».

Cuando se le preguntó qué salió mal contra Brentford, respondió: «Estábamos brevemente en momentos importantes cuando tomamos las decisiones equivocadas. Eso hace una gran diferencia en el fútbol.

«Creo que, por supuesto, también estábamos en una muy mala suerte con algunas oportunidades, pero sí, generalmente no fue lo suficientemente bueno. Eso es un hecho. Entonces sabes, contra un equipo como Brentford que juega en la transición, con largos lanzamientos y patadas de esquina, será realmente difícil».

De Ligt fue firmado por Erik Ten Hag y el cumpleaños de su saqueo es el próximo mes. Amorim parecía un gerente bajo presión sobre la línea de toque contra Brentford, pero De Ligt insistió en que los jugadores tuvieron que ser entregados en el campo y reducir los errores que conducen a goles.

«Sí, por supuesto», dijo sobre asumir la responsabilidad. «Quiero decir, siempre es fácil mirar al gerente, pero al final los jugadores en el campo tienen que hacerlo. No podemos decir que los objetivos que hemos admitido o las oportunidades que hemos admitido por lo que … no sé, siempre hablas del sistema.

«Eso también tiene mucho que ver con el enfoque, la concentración, y si eso carece de momentos importantes, marcará la diferencia. Te matarán contra un equipo de Brentford que juega de esa manera».

United comenzó rápidamente contra Chelsea el fin de semana pasado, pero no pudo reproducir esos niveles contra Brentford. «Creo que sabíamos exactamente lo que iban a hacer», reflexionó De Ligt.

«Era la pelota larga para los delanteros, el contraataque. El primer gol, no lo volví a ver. Estaba claramente muy apretado. Y sí, entonces es difícil. Estás 1-0 detrás de lo que no quieres.

«Y luego va por 2-0 bastante rápido. Regresamos muy bien, hacemos 2-1 y recibimos una penalización. En mi opinión … no voy a decir [it was a red card]Pero las reglas son las reglas. Pero aún así, tenemos que hacerlo nosotros mismos y no lo hicimos hoy. Eso es realmente decepcionante. «