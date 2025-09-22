Elliot Anderson a Manchester United Transfer Lineine se destaca con el reclamo objetivo ‘Dream’

Last Manchester United Transfer News con una actualización sobre el futuro de Nottingham Forest -Midfender Elliot Anderson

Elliot Anderson de Nottingham Forest (Imagen: Dan Istitene/Getty Images)

Manchester United está nuevamente conectado a un movimiento para la estrella del bosque de Nottingham, Elliot Anderson.

United hizo cinco nuevas sesiones de firma durante la ventana de transferencia de verano, incluido un gran cambio de imagen de su línea de avance con las llegadas de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. Senne Lammens y Diego Leon también se mudaron a Old Trafford este verano, pero aún tienen que hacer sus primeras actuaciones para el club.

El final del verano también vio a United fuertemente conectado a la firma de un nuevo centrocampista, cuando la estrella de Brighton Carlos Baleba surgió como un objetivo potencial. Pero ahora parece que United puede tratar de seguir un acuerdo para Anderson, porque quieren fortalecer sus opciones en el centro del campo.

TeamTalk ha informado que United pesa y hace un movimiento para Anderson durante la ventana de transferencia de enero. Según los informes, United está disponible para firmar un centrocampista en el nuevo año, con Ruben Amorim manteniendo el apoyo de la Old Trafford -Hierarquía.

En el informe, Baleba se menciona como un objetivo de ‘sueño’ para United, que probablemente solo estará disponible el próximo verano si será posible una transferencia. Como resultado, United se centra en Anderson antes de la ventana de enero, aunque se sugiere que Forest dudará en vender uno de sus jugadores estrella.

