El XI inicial del Man United soñado de Oliver Glasner como jefe de Crystal Palace podría completar una transferencia de £ 100 millones

El XI inicial del Man Utd soñado de Oliver Glasner como jefe de Crystal Palace podría completar una transferencia de £ 100 millones

Oliver Glasner es uno de los favoritos para suceder a Rubén Amorim en el Manchester United (Imagen: Foto de Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

El Manchester United despidió a Rubén Amorim el lunes por la mañana y ahora comienza la búsqueda de una nueva cara que dirija el barco a largo plazo. El tiempo de Amorim se vio truncado en Old Trafford, con el United a sólo tres puntos del cuarto puesto.

Ésa es la vida útil del directivo moderno. Ahora la atención se centra en nombrar al sucesor de Amorim, quien puede llevar al United a una nueva era. Con el futuro de Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee por considerar, el próximo nombramiento tendrá enormes implicaciones para los nuevos fichajes y salidas, así como el estilo de juego en el futuro.

Gareth Southgate, Mauricio Pochettino y Unai Emery tienen altas probabilidades en las últimas apuestas, pero Oliver Glasner es actualmente el favorito. Teniendo esto en cuenta, el Noticias de la noche de Manchester Analiza el equipo con el que Glasner podría jugar la próxima temporada si es nombrado técnico del United.

el sistema

Al igual que Amorim, Glasner opera con laterales, pero su sistema es ligeramente diferente. El técnico del Crystal Palace utiliza un centro del campo de cajón: dos centrocampistas en doble pivote con dos diez al frente, sentados detrás de un delantero central. Amorim, por su parte, utilizó un tres delantero con dos extremos y un delantero.

Portero: Senne Lammens

Lammens se ha consolidado como el número uno del United en los últimos tiempos y parece ser el sucesor a largo plazo de David de Gea entre los palos. Es poco probable que Glasner contrate a un nuevo portero o ponga a Andre Onana allí cuando regrese de su cesión.

Defensores: Matthijs de Ligt, Marc Guehi y Lisandro Martínez

Matthijs de Ligt está actualmente lesionado, pero cuando esté en forma y disponible entrará en el equipo del United y Glasner estaría contento con un jugador del calibre del holandés.

Marc Guehi termina contrato este verano y se le ha relacionado con un traslado al Liverpool y al Manchester City. Si Glasner se va al United, hay muchas posibilidades de que Guehi haga lo mismo y se una al United en una transferencia gratuita. Para un jugador de su calidad sería un fichaje increíble. Lisandro Martínez se ha consolidado como una pieza integral de la máquina del United y completaría un temible trío defensivo.

Centrocampistas: Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Adam Wharton, Patrick Dorgu

Adam Wharton es uno de los centrocampistas más cotizados de la Premier League (Imagen: Foto de Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Como se mencionó anteriormente, Glasner trabaja con un sistema similar, pero su formación es un 3-4-2-1, es decir, hay un doble pivote en el medio campo y dos laterales en el centro del campo. El papel de Patrick Dorgu y Amad Diallo será ampliar el campo y crear más espacio para los dos 10 detrás del delantero.

Además, ofrecen oportunidades para el gran hombre en la cima desde áreas amplias. Alternativamente, Glasner podría considerar contratar a Daniel Muñoz del Palace para ocupar el puesto de Amad luego de su éxito en Selhurst Park.

A Kobbie Mainoo se le ha relacionado con una salida del United debido a una grave falta de minutos con Amorim y con la Copa del Mundo acercándose rápidamente, necesita demostrar su valor. Con Glasner al mando, es justo sugerir que Mainoo podría permanecer en el club y formar el doble pivote junto a Adam Wharton.

Wharton es uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo, pero le ganaría al United unos 100 millones de euros, pero valdría la pena. Wharton sería el catalizador que transforma la defensa en ataque, sentándose profundo y extendiéndose hacia adelante. Mainoo es un regateador extraordinario y podría proporcionar una nueva conexión entre defensa y ataque, recogiendo el balón en la media vuelta y alimentando a los dos 10 que tiene delante.

Una desventaja de Mainoo es que carece de físico y no es un verdadero centrocampista defensivo. Si bien Wharton es bueno en esta parte del campo, Glasner puede querer a alguien con un poco más de presencia en el medio del campo. Es probable que Casemiro se mude en el verano, por lo que si Glasner puede desbloquear a Ugarte, podría ser un excelente socio para Wharton.

Centrocampistas ofensivos: Mason Mount y Bruno Fernandes

Fácilmente podrían haber sido Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, o una combinación de estos cuatro jugadores, que bien podrían desempeñar estos dos roles. Los cuatro son increíblemente creativos y peligrosos cuando se les da espacio, especialmente si el sistema de Glasner ampliara la defensa rival con Dorgu y Amad.

Pero primero el United necesita retener a Fernandes, con quien sin duda a Glasner le gustaría trabajar.

Delantero: Mateta Demes

Jean-Phillipe Mateta podría estar en camino al United (Imagen: 2026 Sebastián Frej)

La guinda del pastel.

Mateta, uno de los mejores delanteros de la Premier League, tiene una fuerte presencia física y es increíblemente peligroso en el área penal. Si puede marcar goles de manera constante en Palace, imagine lo que podría hacer si Fernandes lo alimentara en todos los partidos.

Es otro jugador de Glasner y uno se imagina que se pondría manos a la obra si también se mudara a Old Trafford. El jugador de 28 años, ahora internacional francés, probablemente costaría alrededor de £ 50 millones y se le ha vinculado constantemente con un movimiento en los últimos tiempos.

Nuevos fichajes: Marc Guehi, Adam Wharton y Jean-Phillipe Mateta

Temas Sueño Unitario 1900 Bienestar: Lammens; Guehi, De Ligt, Martines; Amas, Maino, Wharton, Dorgu; Fernandes, montaña; Matheta.