El jugador de ala de Barcelona, ​​Marcus Rashford, produjo otra asistencia el jueves por la noche cuando el Club Catalán Real Oviedo derrotó a 3-1 en La Liga

Marcus Rashford representado durante la colisión de Barcelona con Real Oviedo en La Liga (Imagen: Bruno Penas/Calidad Sport Images/Getty Images)

El voruit de Barcelona, ​​Marcus Rashford, disfrutó de una reunión breve pero sincera el jueves por la noche con su ex compañero de equipo del Manchester United, Eric Bailly, mientras continuaba su forma prometedora para el club catalán.

El extremo registró su tercera asistencia en tantos partidos de La Liga como el Barça con 3-1 contra el verdadero triunfo de Oviedo para continuar su inicio de temporada invicto. Para Rashford, la victoria no solo marcó una nueva actuación prometedora, sino también una oportunidad para ponerse al día con un viejo amigo.

Desde el verano, Bailly ha estado jugando para el verdadero Oviedo después de un período tumultuoso después de su Exexidad del United en 2023. El contrato de Ivorian con su próximo club permanente Besiktas fue terminado después de que consideraron ‘malas actuaciones e incompatibilidad con el equipo’.

La agente de Bailly, Rafaela Pimenta, describió la decisión como un «shock» y pensó que era injusto porque el centro de la espalda resultó herido por una gran parte de su corto período en Turquía. Afortunadamente para el defensor, encontró una casa más estable en España y jugó 18 meses antes de Villarreal antes de llegar a su nuevo club en el verano.

Después de la victoria de Barcelona, ​​un sonriente Rashford disfrutó de un corto alcance con Bailly e intercambió camisas antes de continuar con sus fiestas con sus compañeros de equipo. Bailly y Rashford tuvieron una amistad cercana durante su tiempo juntos en Old Trafford, quien encerró 87 juegos para los Rojos.

En 2022, Bailly dio a conocer un mensaje privado del jugador de ala que explicó cuánto se perdió mientras el marfil estaba prestado en Marsella. El defensor respondió: «Este mensaje puede alegrarme el día.

«También te extraño». El dúo se reunirá en enero para el partido inverso en La Liga entre los dos clubes.

