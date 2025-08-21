El viaje de la Premier League desde Manchester United a Liverpool dada la nueva fecha, pero podría cambiar de nuevo

La Premier League ha confirmado las luminarias de TV para octubre con una gran cantidad de concursos que se trasladan para informar en vivo sobre Sky Sports y TNT Sports

Dos llamadas del Manchester United fueron transferidas en octubre New Kick -Times

El viaje de la Premier League desde Manchester United a Anfield ha recibido una nueva fecha en el último lote de los anuncios de televisión de la Premier League.

Los Rojos visitarán Liverpool el domingo 19 de octubre, con una patada de 4,30 pm con el accesorio que se mostrará en vivo en Sky Sports.

Pero a pesar del anuncio, el juego aún podría cambiar. La Premier League ha declarado que todos los partidos para el fin de semana del 18 al 19 de octubre están bajo posibles cambios debido a los partidos de la Liga de Campeones en la próxima mitad de semana.

Liverpool estará en la Liga de Campeones y, dependiendo de sus obligaciones de luminaria, donde el sorteo debe hacerse la próxima semana después de la conclusión de las rondas de clasificación, el juego con United se puede mover nuevamente. La Premier League no permite que un equipo que juegue en la Liga de Campeones un martes juegue en la máxima categoría el domingo anterior.

El juego en casa de United contra Brighton el sábado 25 de octubre también se le ha dado un nuevo momento de patada con el juego que cambia a una escalera de las 5.30 pm que se mostrará en Sky Sports.

Octubre Luminarias de la Premier League en su totalidad

Viernes 3 de octubre20:00 BST AFC Bournemouth v Fulham (Sky Sports)

Sábado 4 de octubre12:30 BST Leeds v Spurs (TNT Sports) Arsenal v West Ham Everton v Crystal Palace Man Utd contra Sunderland 17:30 BST Chelsea en Liverpool (Sky Sports)

Domingo 5 de octubre14:00 BST Aston Villa v Burnley (Sky Sports) 14:00 BST Newcastle v Nott’m Forest (Sky Sports) 14:00 BST lobos contra Brighton (Sky Sports) 16:30 BST Brentford contra Man City (Sky Sports)

Sábado 18 de octubre12:30 BST Nott’m Forest contra Chelsea (TNT Sports) Brighton v Newcastle Burnley v Leeds United Crystal Palace contra AFC Bournemouth Man City v Everton Sunderland v lobos 17:30 BST Fulham v Arsenal (Sky Sports)

Domingo 19 de octubre14:00 BST espuelas contra Aston Villa (Sky Sports) 16:30 BST Liverpool v Man Utd (Sky Sports)

Lunes 20 de octubre20:00 BST West Ham v Brentford (Sky Sports)

Viernes 24 de octubre20:00 BST Leeds v West Ham (Sky Sports)

Sábado 25 de octubre12:30 BST Brentford contra el Liverpool (TNT Sports) Arsenal V Palacio de Cristal Chelsea en Sunderland Newcastle en Fulham 17:30 BST Man Utd contra Brighton (Sky Sports)

Domingo 26 de octubre14:00 AFC Bournemouth v Nott’m Forest (Sky Sports) 14:00 GMT Aston Villa v Man City (Sky Sports) 14:00 GMT Wolves v Burnley (Sky Sports) 16:30 GMT Everton V Spurs (Sky Sports)