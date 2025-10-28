El veredicto de tres palabras de Paul Scholes sobre Jadon Sancho lo dice todo después de que la estrella del Man United fuera humillada

El excentrocampista del Manchester United Paul Scholes ha intervenido en la humillación pública de Jadon Sancho tras ser sustituido el domingo.

Paul Scholes ha reiterado que Jadon Sancho tiene el talento y el potencial para convertirse en un jugador de élite de la Premier League a pesar de sufrir la máxima humillación mientras jugaba con el Aston Villa el domingo. El delantero del Manchester United, que jugó en el Chelsea la pasada temporada, fichó cedido por el Villa este verano.

Ha tenido un comienzo difícil en Villa Park, sin anotar ni asistir en cinco apariciones. Después de mostrar destellos en la Europa League contra Go Ahead Eagles el jueves pasado, había esperanzas de que Sancho pudiera ser titular cuando Villa se enfrente al Manchester City en la Premier League este fin de semana.

Aunque Sancho tuvo que conformarse con un sitio en el banquillo, no causó gran impresión cuando entró. Después de abandonar el campo en la primera parte cuando Emiliano Buendía cojeó, Sancho fue retirado antes del pitido. De hecho, sólo le llevó 45 minutos volverse adicto.

Sancho reemplazó a Buendía en el minuto 29 antes de salir por Evann Guessand en el minuto 74. Desde entonces, el internacional inglés ha sido ridiculizado por entrar como suplente, aunque el ex entrenador del Tottenham Tim Sherwood y Scholes lo han defendido.

Hablando en el podcast The Good, The Bad & The Football, Sherwood dijo: «Me gusta el chico. Creo que, no lo conozco como persona, pero creo que tiene mucha habilidad».

Scholes dio su evaluación durante la evaluación de Sherwood sobre Sancho, respondiendo: «Mucha habilidad».

Sherwood luego continuó: «Tiene que hacerlo regularmente. Ya sabes, de manera consistente, y cuando lo hace, quiero decir, es lo suficientemente bueno para jugar, ya sabes». [at an] muchos clubes».

En su rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Villa, Unai Emery, habló de la ‘vergonzosa’ sustitución de Sancho y de la decisión de sustituirle por Guessand.

“Sí, seguro, él (Sancho) no está contento, pero lo hice antes con Morgan Rogers, con Emiliano Buendía, con Leon Bailey, y él jugó 60 minutos el jueves”, dijo Emery.

“Cuando él (Buendía) se lesionó hoy, tal vez mi plan era que él (Sancho) jugara 30 minutos, pero decidí jugar más y él jugó 45 minutos.

«Pero mi plan era que cuando lo intercambiaron con Emiliano Buendía, la idea tal vez era no jugar todos los minutos hasta el último minuto. Y también le dije: lo siente, es vergonzoso».

“Antes Morgan, Emiliano Buendía y León Bailey sentían lo mismo cuando me los ponía, pero no era un castigo, y ahora no es un castigo.

«Jugó 45 minutos. Estoy muy feliz porque su impacto fue bueno, su electricidad, su habilidad. Pero jugar más de lo que está ahora, no está en condiciones de jugar 90 minutos. 45 minutos no son lo suficientemente fáciles para él y estoy feliz y, por supuesto, está mejorando cada vez más».

