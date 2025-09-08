El veredicto de la ventana de transferencia de verano de Manchester United habla mucho

Manchester United Transfer

Manchester United -Pair Bryan Mbuemo y Mathues Cunha pudieron jugar al lado de Everton contra Everton el domingo por primera vez

Las actividades de transferencia del Manchester United han recibido el sello de aprobación de los partidarios.

El lado de Ruben Amorim concluyó un acuerdo para Senne Lammens en el día de la fecha límite para complementar los movimientos para atacar a un par de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo y la perspectiva de los adolescentes Diego Leon.

United también logró mover la mayoría de sus estrellas mayores no deseadas, con Marcus Rashford y Jadon Sancho asegurando los movimientos de los préstamos a Barcelona y Aston Villa, mientras que Antony se unió a Chelsea en el Real Betis y Alejandro Garnacho.

Tyrell Malacia se queda en Old Trafford, pero aún podría irse con las ventanas de transferencia en Turquía y Arabia Saudita que permanecían abiertas.

Estos destinos también pueden ofrecer una ruta para el portero Andre Onana, quien se dice que pesa un cambio de préstamo a Trabzonspor.

El equipo de Amorim ha tomado cuatro puntos desde su apertura de tres partidos de la Premier League, mientras que sufren una producción de choque al equipo de la Liga Dos Grimsby Town en la Copa EFL.

Pero a pesar del comienzo tartamudeante de la campaña, los partidarios del United creen que la declaración de reclutamiento es un buen presagio.

Más de 6,000 fanáticos respondieron a nuestra encuesta con la solicitud de los fanáticos que juzgaran su juicio en la ventana y la mayoría fue positiva.

De hecho, el 54 por ciento elevó la ventana como buena, y el siete por ciento pensó que era excelente.

Solo el tres por ciento resumió como terrible, con un 10 por ciento que lo etiqueta decepcionante y el 26 por ciento restante lo considera promedio.

United ahora esperará ofrecer una temporada mejorada en el campo.

