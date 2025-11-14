El veredicto de cinco palabras de Roy Keane sobre Marcus Rashford dice mucho a favor de la decisión del Man United

Marcus Rashford fue titular para Inglaterra en su partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Serbia en Wembley el jueves por la noche, y el delantero fue respaldado para mantener su lugar por el ícono del Manchester United, Roy Keane.

Roy Keane ha expresado su opinión sobre Marcus Rashford mientras el delantero busca asegurarse un puesto titular para Inglaterra. (Imagen: FA a través de Getty Images)

Roy Keane ha insistido en que Marcus Rashford merece ser titular con Inglaterra antes que Anthony Gordon, insistiendo en que sus oponentes «no querrían jugar contra él».

Rashford había caído en el orden jerárquico de los Tres Leones en los últimos años, y el extremo del Newcastle United lo superó en la jerarquía de selección.

Sin embargo, después de un comienzo impresionante de su cesión en el peso pesado español Barcelona procedente del Manchester United, el delantero ha regresado a la selección de Inglaterra con Thomas Tuchel. Se produce en un momento en que el United se enfrenta a una decisión sobre su futuro este verano si el Barça decide no ejercer la opción de comprarlo por alrededor de £ 28 millones.

Rashford estuvo en el once titular en el penúltimo partido de clasificación para el Mundial de su país contra Serbia en Wembley y realizó una actuación alentadora en la banda izquierda.

El excentrocampista del United Keane cree que la forma actual de Rashford le permitirá conservar su lugar por delante de Gordon del Newcastle. Keane le dijo a ITV Football: “Si comparas a los dos, Rashford y Gordon en su mejor momento, yo elegiría a Rashford.

«Él (Rashford) aún puede frustrarte, por supuesto, pero es una amenaza y cuando está en plena forma es un problema. No querrías enfrentarlo».

Durante el descanso en Wembley, Keane dijo: «Ha estado ocupado [against Serbia]Ha estado animado, ha hecho algunas carreras, pero probablemente esté un poco decepcionado con su producto final, ya que está en buena forma y le está yendo muy bien en Barcelona.

«Su movimiento sin balón… parece confiado. Buen juego por la izquierda [with Nico O’Reilly]. Ha sido una amenaza. Pero al final lo único que quieres es un poco más».

El cedido del Manchester United, Marcus Rashford, ha estado en buena forma en lo que va de temporada (Imagen: Getty Images)

La actuación de Rashford con Inglaterra marcó otra actuación destacada en lo que resultó ser una excelente campaña para el delantero. El jugador de 28 años ha marcado seis goles y ha dado nueve asistencias en todas las competiciones con el Barcelona esta temporada.

Sin duda, estará ansioso por repetir esa forma en el escenario internacional con Inglaterra. El gol más reciente de Rashford para los Tres Leones se produjo en una impresionante victoria por 5-0 sobre Serbia en septiembre.

Hablando de la última actuación de su equipo, el entrenador Tuchel dijo: «Sí, me gustó. Fue difícil, a veces demasiado abierto, a veces tuvimos que defender con todo lo que teníamos, a veces necesitábamos un poco de suerte para obligarlos a disparar fuera.

«Es bueno que no todo salga tan fácil. Por eso tuvimos que esperar mucho tiempo para el gol decisivo. Luego tenemos que hacerlo con seguridad. Eso es bueno para nosotros: el esfuerzo fue bueno. En la primera parte estuve muy contento con la primera parte. En la segunda parte no siempre tuvimos la presión adecuada».

“El partido se volvió demasiado abierto porque se escaparon de nosotros en una preparación profunda y tuvieron ataques rápidos que controlamos completamente en la primera mitad.

«Felicitaciones a los cuatro de atrás. Tuvieron que trabajar duro y estar concentrados todo el tiempo. Serbia tiene cualidades individuales y también es un equipo físico. Llegaron con nueva energía, muy bien hecho».

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.