El valor de transferencia de Marcus Rashford cae en medio del acuerdo entre Man United y Barcelona

El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, ha disfrutado de la vida en Barcelona hasta ahora y ha logrado regresar a la selección de Inglaterra antes de la Copa del Mundo.

El valor de mercado de Marcus Rashford ahora ha caído a pesar de un impresionante regreso a su forma con el Barcelona. (Imagen: Getty Images)

El valor de transferencia de la estrella del Manchester United, Marcus Rashford, continúa cayendo a pesar de que el delantero disfruta de una etapa fructífera en el Barcelona desde su importante fichaje de verano.

Rashford informó al United, tras su cesión en el Aston Villa, que quería dejar el club en la ventana de transferencias de verano. Esta petición fue concedida cuando se llegó a un acuerdo con el club preferido del jugador inglés, el gigante catalán Barcelona.

El Barça acordó pagar el salario completo de Rashford para llevarlo a Cataluña en calidad de préstamo. El equipo de Hansi Flick también tiene la opción de fichar al internacional inglés de forma permanente el próximo verano por una tarifa de alrededor de £ 26,2 millones.

Desde que llegó a La Liga, Rashford se ha consolidado bien, acumulando tres goles y cinco asistencias en diez apariciones, incluido un doblete contra Newcastle en la Liga de Campeones. Sin embargo, a pesar de su buen comienzo de campaña, su valor de transferencia sigue persiguiéndolo.

Según Transfertmarkt, Rashford está valorado en sólo £ 34,72 millones la semana pasada. El delantero no ha bajado de £43,4 millones desde que era un adolescente en 2017.

Paquete con descuento de Sky Sports Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados; recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Consigue Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky transmitirá al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de hasta 100 más.

En ese momento valía poco más de £26 millones, pero su valor se dispararía en un año. El valor de transferencia de Rashford alcanzó su punto máximo en 2021, cuando valía la friolera de £73,77 millones.

Si bien su valor sigue siendo mayor de lo que el United podría ganar si se une al Barça de forma permanente al final de esta temporada, los Rojos tienen poco margen de maniobra para ganar una tarifa más sustancial. Después de la cesión en La Liga, a Rashford todavía le quedarán dos años de contrato y, habiendo expresado ya su deseo de seguir adelante, el United tiene muy poco poder para negociar una tarifa mayor.

El Barcelona ya ha confirmado que no está obligado a fichar a Rashford si no lo desea. Sin embargo, su director deportivo Deco insistió en que las primeras señales son buenas para el jugador nacido en Wythenshawe.

«No hay ninguna cláusula de penalización en el contrato de préstamo si no lo firmamos», dijo a Mundo Deportivo. “Tenemos la opción de hacerlo permanente si queremos.

«Es demasiado pronto para hablar de decisiones para la próxima temporada. Lo que importa es que estemos contentos con él».

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos del Manchester United cubrirá todos los acontecimientos en Old Trafford esta semana y en adelante, y podrás recibir las últimas noticias del equipo, actualizaciones sobre lesiones, reacciones y análisis junto con información privilegiada directamente en tu teléfono uniéndote a nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puedes unirte a la banda de 50.000 (¡y creciendo!) fanáticos del United que siguen nuestro canal de WhatsApp. Únete a nuestra comunidad aquí y únete a nuestro canal de WhatsApp aquí. – También ofrecemos a los miembros de nuestra comunidad ofertas especiales, promociones y anuncios nuestros y de nuestros socios. Si no te gusta nuestra comunidad, puedes verla cuando quieras. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Las noticias de la noche de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United uniéndose a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Haga clic aquí para recibir las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta el debate entre semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidos Spotify y Apple podcasts, y también puedes verlos en YouTube.