Pocos jugadores han visto su valor de mercado tan dramático como Jadon Sancho, cuyas acciones se han desplomado desde su mudanza al Manchester United en 2021

Jadon Sancho ahora vale una fracción de lo que valía como un joven de 19 años (Imagen: papá)

El stock de Jadon Sancho ha caído desde que llegó al Manchester United.

El jugador de 25 años, que selló un préstamo diario de fecha límite a Aston Villa, una vez fue considerado una de las perspectivas más inteligentes de Europa. United hizo esa reputación de salpicar £ 73 millones para agarrarlo de Borussia Dortmund en 2021.

En ese momento, el reembolso, uno de los más grandes en la historia del fútbol inglés, parecía justificado. Solo un año antes, el Sancho Transfertmarkt, entonces de 19 años, apreciado en £ 113 millones. Pero su stock rápidamente comenzó a caer.

Hoy es apreciado en alrededor de £ 24 millones, una impresionante disminución de £ 89 millones en el espacio de cinco años. Un período abrumador e improductivo en Old Trafford ha causado la mayor parte del daño, con Sancho luchando por la forma, la confianza y los objetivos.

Solo anotó cinco veces en todos los partidos en su temporada de debut en el club, un marcado contraste con los 16 y 20 que registró en sus dos últimas campañas en Alemania.

La gerencia -Mwinter apenas ha ayudado, ni la sorpresa de Cristiano Ronaldo. Ole Gunnar Solskjaer, el hombre que firmó a Sancho, fue despedido antes de Navidad, mientras que la llegada de Ronaldo obligó a una repetición atacante que Marcus Rashford empujó hacia la izquierda y tuvo Sancho en un papel desconocido a la derecha.

Jadon Sancho explotó, al igual que Jude Bellingham, en el escenario de Dortmund (Imagen: Borussia Dortmund a través de Getty Images)

Las cosas mejoraron con Erik Ten Hag, aunque brevemente. Sancho terminó la temporada 2022/23 con seis goles de la Premier League y un papel más crucial en el primer equipo. Pero todo se desenredó al comienzo de la próxima campaña.

En septiembre de 2023, el equipo del equipo fue retirado para abordar el Arsenal, con diez HAG criticando públicamente sus actuaciones de entrenamiento. Sancho respondió en las redes sociales y acusó a su gerente de Liegen y afirmó que durante mucho tiempo había sido convertido en un «chivo expiatorio».

Lo que siguió fue un punto muerto de cuatro meses. Sancho prohibió entrenar con las reservas y finalmente proporcionó una declaración de préstamo a Dortmund. En ese momento, sin embargo, su valor de mercado había recaudado £ 22 millones, el más bajo desde su avance en 2017/18.

Sancho Quarrel con diez hag descarriló por completo su carrera en Old Trafford (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

De vuelta en la Bundesliga, Sancho experimentó un renacimiento parcial que disparó al jugador que esperaba firmar a United. Observó tres goles y tres asistencias sobre 21 actuaciones y jugó un papel importante en la carrera de Dortmund a la final de la Liga de Campeones, donde dispararon en el Real Madrid.

Su sorprendente desempeño semifinal contra Paris Saint-Germain obtuvo elogios del mismo Hag, quien lo notó como una validación de la inversión original de United. Este hechizo no solo recuperó parte de su autoconfianza, sino que también estabilizó temporalmente su valor de mercado, con una chispa de esperanza en medio de los disturbios.

Sin embargo, ese optimismo resultó ser breve, cuando el préstamo Sancho 2024/25 cambió a Chelsea en otro capítulo de bajo rendimiento. Cuando llegamos a la fecha límite con una cláusula para la obligación de comprar aproximadamente £ 25 millones, luchó por la consistencia en una unidad de ataque ocupada bajo Enzo Maresca.

En el transcurso de la temporada, Sancho solo anotó tres goles en la liga y parecía una sombra del jugador que había iluminado la Bundesliga años antes. Chelsea, desilusionado con su producción, eligió pagar un costo de terminación de £ 5 millones en lugar de activar el acuerdo permanente.

El encantamiento de Jadon Sancho en Chelsea era decepcionante (Imagen: Getty Images)

Ahora, a su tercer hechizo de préstamo consecutivo, esta vez en Aston Villa, la valoración de Sancho permanece depresivamente en alrededor de £ 24 millones, apenas un tercio de lo que United pagó hace cuatro años. Los Red Devils aún pagan parte de su salario y esperan que un hechizo productivo en Villa Park libere el camino para una salida permanente o reintegra la perspectiva.

De todos modos, la carrera de Sancho sirve como una historia de advertencia de una promesa incumplida en el fútbol moderno, donde la exageración y los costos fuertes pueden desmoronarse bajo presión. Pero el talento como su típico no desaparece por la noche: a fuego lento, esperando la chispa correcta.

Quizás en Villa, dirigido por Unai Emery, Sancho finalmente puede detener el declive, restaurar su valor y recordar a todos por qué alguna vez fue considerado una de las perspectivas más inteligentes de Europa.