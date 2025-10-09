El valor de transferencia de Erling Haaland aún no es suficiente: la realidad es clara sobre las pretensiones de salida del Man City

Un nuevo informe del respetado Observatorio de Fútbol CIES ha situado al delantero del Manchester City Erling Haaland como el segundo jugador más valioso del mundo.

Erling Haaland celebra para los aficionados del Manchester City

Hay algo muy divertido en que el club de fútbol con menos dinero del mundo aletee las pestañas en dirección a Erling Haaland.

El Barcelona tiene que pasar por varios niveles cada verano para intentar registrar a los jugadores que tiene, pero aparentemente el presidente Joan Laporta ha hecho de Haaland su fichaje ‘soñado’. Presumiblemente, ese sueño también incluye una victoria récord en la lotería Euromillones, porque de otra manera el caso perdido de un club no podría permitírselo.

Al City apenas le preocupan los rumores en Cataluña de que al Barcelona le encantaría Haaland. En realidad, no es exactamente una historia de transferencia la que ha prendido fuego. Todos los involucrados parecen aceptar que esto no va a suceder.

Los Blues están protegidos por el enorme contrato que Haaland firmó a principios de este año, que lo vincula al Etihad hasta 2034. Sólo hay que verlo en el campo esta temporada para darse cuenta de cuánto invierte en actuaciones para el City.

Cuando fichó por el club, mucha gente esperaba que fuera un compromiso a corto plazo, con la idea de que Haaland había trazado su carrera para jugar en todas las grandes ligas. Pero al igual que Pep Guardiola, ha descubierto que es difícil dar la espalda a la realidad de este club.

El valor de Haaland para el City es ciertamente claro. Ha marcado los últimos cinco goles del club y suma 12 goles en nueve partidos esta temporada. Es un líder emergente en el campo y parece haber llevado su juego a nuevas alturas esta temporada.

Esa combinación de goles y duración del contrato ha hecho que su valor haya aumentado enormemente. Un nuevo informe del respetado Observatorio de Fútbol CIES ha situado a Haaland como el segundo jugador más valioso del fútbol mundial.

Según el grupo de investigación con sede en Suiza, el valor de mercado de Haaland se sitúa ahora entre 198 y 230 millones de libras esterlinas. Incluso eso parece barato.

El único jugador valorado más alto por el grupo de expertos es Lamine Yamal, que es siete años menor que Haaland y ya es uno de los mejores jugadores del mundo. Haaland supera a Kylian Mbappé y se sitúa en el tercer puesto de la lista.

El City no está exactamente en una posición en la que necesite vender, e incluso una oferta de £200 millones puede no ser suficiente, aunque ningún club pueda permitírselo. El Real Madrid no necesita un nuevo delantero, el Barcelona apenas podía permitirse £20 millones, el Bayern Munich tiene a Harry Kane, el único número 9 que iguala el desempeño de Haaland esta temporada, y un cambio a otro club de la Premier League está fuera de discusión.

Pero el valor deslumbrante que CIES le ha otorgado a Haaland muestra lo importante que es para el City. Puede que sea una cifra irrelevante en un mundo real donde no es probable que el jugador de 25 años deje el club pronto, pero refuerza su valor para el club que paga su salario. Obtienen valor por su dinero.

