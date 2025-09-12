Mientras que el Manchester United continúa pensando en un movimiento para Carlos Baleba, podrían recordar algunas citas anteriores del ex sector Ole Gunnar Solskjaer

Carlos Baleba de Brighton & Hove Albion estaba conectado a un movimiento de verano al Manchester United (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

Según los informes, el premio a la cabeza de Carlos Baleba fue de £ 100 millones durante la ventana de transferencia de verano simplemente desapareció.

Manchester United ya había gastado casi £ 200 millones en Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, Manchester United para participar en un dinero tan grande. En 2016, el United de £ 89 millones trató de firmar a Paul Pogba, sigue siendo la transferencia récord de United, a pesar de que otros grandes fracasos de dinero van y van a Old Trafford.

En ese momento, la ex estrella de la Academia de United había llegado a la final de la Liga de Campeones, anotó y ayudó en cualquier Juventus. El lado de Ruben Amorim debería por primera vez en la historia unida que rompa la barrera de £ 100 millones para firmar a Baleba, un mediocampista defensivo prometedor que no maneja la misma reputación que Pogba cuando completó su traslado a Old Trafford.

El CIE Voetbalbeservatory afirma que un «precio justo» para Baleba se estima en £ 65 millones y £ 75 millones. Sin embargo, su valor solo se vuelve mayor, porque TransferMarkt afirma que su valor era tan bajo en enero de 2024 como £ 17 millones.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Todos estamos debido al aspecto del vidrio, un mundo donde tres de los cinco jugadores más caros en la Premier League están en los centrocampistas profundos (Moises Caicedo, Enzo Fernández y Declan Rice).

Este último es particularmente importante, porque Ole Gunnar Solskjaer quería firmar a Rice antes de que su reembolso destrozara la barrera de £ 100 millones. En abril de 2021, una cuestión de meses antes de que Rice fuera impresionado por Inglaterra en los Drie Lions que corrieron a la Eurocopa 2020 -Final, Solskjaer estaba interesado en el entonces Ace Unido de West Ham.

Las cifras de Transfermarkt fueron en ese momento que su valor de mercado flotaba alrededor de £ 52 millones, un precio que United consideraba demasiado. Al igual que Baleba, West Ham exigió £ 100 millones para Rice, en el que el ex jefe David Moyes dejó completamente claro que no quería vender al centrocampista.

Solskjaer arroz salvaje a Old Trafford (Imagen: Foto de Catherine Ivill/Getty Images)

Pero como reveló Manchester Evening News en ese momento, Rice había pedido a Solskjaer y al club mientras jugaba con Inglaterra junto a United Stars, lo que sugiere que un movimiento era posible en ese momento. Si Rice dejó en claro que quería mudarse a United, el precio podría haberse negociado.

En marzo del año pasado, Solskjaer dejó en claro que quería firmar a Rice mientras hablaba con la superposición. Él dijo, « Realmente me gusta [Declan Rice] Como jugador, lo discutimos varias veces y creo que lo habríamos hecho bien con él en el centro del campo.

«Sus piernas que cubren el campo, y creo que también mejoró mucho durante su juego. Por supuesto, habría costado algo de dinero, pero deberíamos haberlo hecho y deberíamos haberlo hecho».

Baleba recolecta un momento rápido, tal como Rice era como un joven centrocampista (Imagen: 2025 De Arsenal Football Club plc)

Energie es un gran problema para United y, a menos que hubiera una gran caída, Rice aún anclaría el centro del campo de los Rojos, tal vez como capitán, si Solskjaer se saliera con la suya. Baleba requeriría una gran inversión, pero a la edad de 21 años su valor solo crecerá.

La ditantación y el aplazamiento pueden hacer que United tenga un precio completamente o caiga de la gracia en el espíritu de Baleba, donde otros clubes como Chelsea también expresan su admiración en el camerunés. El centro del campo defensivo se ha convertido rápidamente en la posición más importante en el campo.

La mayoría de las luchas del United se remontan a su dificultad para dominar el centro del campo. Una solución a largo plazo en Baleba puede estar a su alcance, pero tienen que actuar rápidamente si quieren evitar que se pierdan otra gema, al igual que con el arroz.