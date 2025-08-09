El valor de transferencia de Adam Wharton dejó en claro como un hombre unido ‘objetivo’ alternativo de Carlos Baleba

Las noticias más recientes sobre la transferencia del Manchester United, mientras que las alternativas de Carlos Baleba todavía están conectadas este verano con un traslado a Old Trafford.

El mediocampista unido al hombre Adam Wharton en la promoción de pretemporada para Crystal Palace. (Imagen: fuera de juego a través de Getty Images)

Se espera que el Manchester United dé una nueva prioridad al centrocampista para agregar al equipo en evolución de Ruben Amorim después de completar la firma de Benjamin Sesko.

El delantero ha completado su transferencia de RB Leipzig, para un reembolso de € 76.5 millones (£ 66.5 millones) y € 8.5 millones (£ 7.3 millones) en complementos. Sesko ha firmado un contrato de cinco años con Old Trafford y fortalece aún más la línea de avance de Amorim.

Después de firmar a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, United estuvo ocupado durante la ventana de transferencia de verano. Y con poco más de tres semanas hasta que la ventana de transferencia esté cerrada, podrían darle la bienvenida a otra cara.

Antes de la llegada confirmada de Sesko, Brighton -Midfielder Carlos Baleba estaba vinculado a un movimiento. El atletismo dijo que United ha contactado con el Meeuwen, a través de intermediarios, sobre la posibilidad de reubicarse para el internacional de Camerún.

Sin embargo, no se espera que un movimiento potencial sea fácil, con Brighton, a unos £ 100 millones les gustaría querer. Significa que las alternativas se consideran correctamente y una de ellas se afirma como la estrella del Palacio de Cristal, Adam Wharton.

El inglés está actualmente conectado a un traslado a Old Trafford desde su cambio al Palacio. Varios informes han declarado que Wharton tiene un acuerdo masculino con los Eagles para irse el próximo verano.

Anteriormente quedó claro que Palace apreciaba £ 60 millones. Pero las últimas cifras publicadas por el Observatorio de Fútbol de CIES, piensan que el ex jugador de Blackburn Rovers debería ser más apreciado en la región de 32 millones de euros (£ 27.7 millones) a € 37 millones (£ 32 millones).

Con la ayuda de una muestra de más de 8,000 transferencias, el sitio web evalúa los precios de los jugadores de los cinco mejores vuelos principales utilizando la tecnología estadística de la regresión lineal múltiple, con reembolsos que los clubes pagan como una variable independiente.

Esa es una gran disminución en lo que muchos esperarían que el centrocampista saliera del club de Londres. Wharton le costó al club £ 18 millones en 2024 y solo ha mejorado desde entonces.

Incluso si el reembolso fue de £ 60 millones, todavía es drásticamente más bajo que la apreciación de que United debería coincidir para firmar a Baleba este verano.

