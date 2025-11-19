El valor de Rasmus Hojlund está aumentando a pesar de la pesadilla de transferencias del Man United, ya que la realidad es clara

Rasmus Hojlund dejó el Manchester United durante el mercado de fichajes de verano para fichar por el Napoli cedido con obligación de compra.

Rasmus Hojlund está cedido en el Napoli (Imagen: Ben Roberts – Danehouse/Getty Images)

El valor de la transferencia de Rasmus Hojlund ha vuelto a aumentar mientras continúa disfrutando de su cesión en el Manchester United. Hojlund dejó el United para unirse al Napoli en un contrato de préstamo de una temporada, que también incluye una obligación de compra.

Los actuales campeones de la Serie A tendrán que pagar al United 44 millones de euros el próximo verano, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Los Rojos ya han recibido una tarifa de préstamo de 6 millones de euros del Napoli, lo que podría significar que la tarifa total por la transferencia sería de 50 millones de euros (44,1 millones de libras esterlinas) si se completa la transferencia permanente.

Hojlund dejó Old Trafford en el verano después de anotar 26 goles en dos temporadas en el United, con 10 goles en toda la temporada pasada. Desde que fichó por el Napoli, el internacional danés ha marcado cuatro goles en sus primeros diez partidos.

Sólo el tiempo dirá si Hojlund se mudará permanentemente al Napoli el próximo verano o regresará al United. Mientras el delantero disfruta de su estancia en Italia, su valor de mercado parece haber aumentado en los últimos meses.

El Observatorio de Fútbol CIES ha analizado las cifras y estima el valor de mercado actual de Hojlund entre 79 millones de euros (69,7 millones de libras esterlinas) y 92 millones de euros (81,1 millones de libras esterlinas).

Esto marca un aumento bastante significativo en el valor de Hojlund desde el final de la temporada pasada.

En junio, el mismo sitio web cotizaba el valor del delantero en el mercado de fichajes entre 59 millones de euros (52 millones de libras esterlinas) y 76 millones de euros (67 millones de libras esterlinas).

El Napoli aún tiene que confirmar que fichará a Hojlund de forma permanente el próximo verano, por lo que aún no está claro si se han cumplido todas las condiciones de la medida.

El delantero tendrá la oportunidad de competir por el título de la Serie A y la Liga de Campeones durante toda la temporada.

Incluso hay rumores de que el United podría tener la opción de retirar a Hojlund cuando se abra la ventana de transferencias de enero, tras la lesión de rodilla de Benjamin Sesko.

El internacional esloveno sufrió la lesión antes del parón internacional, con más actualizaciones ya que afirmó que el delantero estará de baja hasta un mes.

En el momento de la lesión, se temía que Sesko estuviera descartado por un período aún más largo.

Esto generó rumores sobre si United podría retirar a Hojlund en enero, pero ese no será el caso ya que no se incluye tal cláusula en la transferencia, que se acordó a principios de este año.