El valor de Mason Greenwood vuelve a dispararse a medida que se vuelve claro el impacto del Man United en la próxima transferencia

Mason Greenwood está en una forma sensacional en el Marsella francés, y el Manchester United será el beneficiario potencial si sella una transferencia.

Mason Greenwood ha visto aumentar nuevamente su valor estimado y se espera que el Manchester United se beneficie (Imagen: (Foto de José Manuel Álvarez Rey/Getty Images))

El Manchester United parece destinado a beneficiarse en última instancia, ya que Mason Greenwood continúa su impresionante forma con el Marsella. El jugador de 24 años dejó Old Trafford permanentemente para ir a Francia en el verano de 2024, y el United incluyó una cláusula de venta en su movimiento de £ 26,7 millones.

Greenwood hizo que el acuerdo pareciera una ganga después de anotar 22 goles en la temporada 2024/2025. Ya ha marcado trece goles esta temporada, incluido uno en la Liga de Campeones.

El Marsella está fuera de los puestos de clasificación tras perder tres de sus cuatro partidos europeos. Sin embargo, el equipo de Roberto De Zerbi está teniendo un buen desempeño en la Ligue 1 y actualmente se encuentra en lo más alto de la tabla, aunque podría ser superado por el Paris Saint-Germain antes del final del día.

Greenwood ha jugado un papel importante en esto, y su importancia para la selección francesa ha sido reconocida por el CIES, el observatorio web del fútbol que presenta datos y análisis sobre los futbolistas y su herramienta de valor. Publican periódicamente nuevas valoraciones estimadas de determinados jugadores, siendo Greenwood uno de los jugadores que ha experimentado un aumento.

En agosto se estimaba que su valor ascendía a 57 millones de euros (49,3 millones de libras esterlinas), el más bajo de los cuales era 49 millones de euros (42,3 millones de libras esterlinas). Sólo unos meses después, su precio más alto se fijó en 64 millones de euros (56,2 millones de libras esterlinas), con un mínimo de 57 millones de euros (48,3 millones de libras esterlinas).

Si Marsella lo vendiera por ese precio, United se embolsaría alrededor de £ 25 millones después de incluir una cláusula de venta del 40 al 50 por ciento en su transferencia. Sin duda, fue una decisión inteligente por parte de los jefes del club en Old Trafford, con Greenwood en buena forma.

Aunque el delantero inglés había marcado sólo un gol en los últimos cinco partidos del Marsella en todas las competiciones – antes de anotar un penalti en la victoria del sábado por 3-0 sobre Brest – anotó cuatro veces en la victoria por 6-2 sobre Le Havre a mediados de octubre, con De Zerbi dejando claro sus sentimientos.

(Imagen: (Foto de José Manuel Álvarez Rey/Getty Images))

«Tiene lo necesario para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo», dijo después de ese partido. «Tiene un talento increíble y hace su trabajo en el campo de entrenamiento».

Los Zerbi y los marselleses ciertamente tienen en gran estima a Greenwood, pero no se puede descartar una salida, especialmente si continúa rindiendo a tan alto nivel.

El verano pasado surgieron vínculos de transferencia con la Lazio de la Serie A, pero no se materializó ninguna transferencia. No se puede descartar que un peso pesado europeo como el Bayern de Múnich o el Real Madrid apueste por sus servicios.

