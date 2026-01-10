El último y elegante acto de Antoine Semenyo en Bournemouth dice mucho sobre la estrella del Man City

La mudanza de Antoine Semenyo al Man City ha estado en los planes desde hace tiempo, pero ni siquiera eso le ha impedido tomarse un tiempo después de su partida para mostrar algo de clase en el AFC Bournemouth.

Antoine Semenyo ha creado un acto final con estilo para Bournemouth. (Imagen: Foto oficial del Manchester City FC)

Hay dos formas de salir de un club de fútbol: con orgullo por la puerta principal o en secreto por la puerta trasera. Y es justo decir que Antoine Semenyo eligió la opción correcta cuando se mudó al Manchester City.

El club pagó alrededor de £60 millones para fichar al delantero procedente del AFC Bournemouth después de que demostrara sus cualidades al máximo nivel en la costa sur.

El joven de 26 años devolvió la fe que los Cherries mostraron en él con sus actuaciones. No sólo eso, jugó algunos juegos más; Continuó jugando contra Arsenal y Tottenham a principios de enero, incluso logrando un gol de la victoria en el minuto 95 contra este último en lo que fue su último tiro con el Bournemouth.

Si bien es un gesto elegante que ha mostrado a los seguidores del Bournemouth, ha ido un paso más allá con su última actuación como acto final de agradecimiento a los aficionados.

De hecho, Semenyo compró un anuncio de página completa en el periódico local, el Bournemouth Echo, con un mensaje para los de Bournemouth que decía: «A todos los aficionados del AFC Bournemouth, gracias por todos los recuerdos, les deseo todo lo mejor».

El versátil delantero se une al Manchester City con un contrato de cinco años y medio y se espera que se ubique en la primera línea de Pep Guardiola con relativa facilidad.

Al fichar a Semenyo, el City ahora cuenta con un jugador que puede anotar cómodamente con cualquier pie, puede jugar en cualquier lugar de la línea del frente y es experto en presionar estructuras y trabajar sin balón.

El Director de Fútbol Hugo Viana quizás resumió mejor el fichaje cuando habló en el sitio web oficial del City, cuando dijo: “Antoine es una incorporación muy emocionante para el club de fútbol.

«Inmediatamente nos dejó claro que quería trabajar en el City. Su entusiasmo por este club de fútbol ha sido claro durante todo el proceso».

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

«Tiene una calidad enorme. Dos pies fantásticos, ritmo, potencia, la costumbre de influir en los partidos y, lo más importante, un verdadero margen de crecimiento y desarrollo. Estoy emocionado de ver en qué jugador puede convertirse en las próximas semanas, meses y años.

«Estamos monitoreando constantemente a los jugadores de todo el mundo. Antoine era el que más queríamos. Ha demostrado que puede rendir en la Premier League. Es humilde, trabajador, profesional y completamente enfocado en convertirse en un mejor futbolista. Es ideal para nosotros».

Al internacional de Ghana se le vinculó con movimientos al Manchester United, Liverpool, Arsenal y Tottenham, pero finalmente eligió al City como el lugar para estar.

Ahora buscará causar un impacto inmediato al llevar al club al título de la Premier League esta temporada, con una diferencia de seis puntos con el Arsenal en la cima.

«Estoy muy orgulloso de haberme unido al Manchester City», dijo Semenyo mientras reflexionaba sobre la mudanza. “He visto al City con Pep Guardiola durante los últimos diez años y ha sido el equipo dominante en la Premier League y ha logrado grandes cosas en la Liga de Campeones, la Copa FA y la Copa de la Liga.

«Han fijado los estándares más altos y es un club con jugadores de clase mundial, instalaciones de clase mundial y uno de los mejores entrenadores de Pep. Tengo mucho margen de mejora, así que estar en este club, en esta etapa de mi carrera, es perfecto para mí. Es un verdadero privilegio estar aquí».

«Mi mejor fútbol aún está por llegar, estoy seguro. Y el City está en una gran posición, todavía involucrado en cuatro competiciones. Realmente siento que puedo ayudarlos a tener una segunda mitad de temporada fuerte. El Etihad es mi nuevo hogar. No veo la hora de jugar frente a los fanáticos aquí y espero mostrarles a todos lo que puedo hacer».

Semenyo estará disponible para el partido de la Copa FA del City contra el Exeter City en la Liga Dos, lo que podría permitirle debutar con el club casi de inmediato.