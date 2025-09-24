El último nombramiento del nuevo Manchester United de Sir Jim Ratcliffe tiene una prioridad clara

Man UTD U21s ganó 2-1 con el Athletic Bilbao en Old Trafford y Stephen Torpey estuvo presente para ver su primer partido de la Academia.

Torpey (que se muestra a la izquierda) al lado de Wilcox en Old Trafford. (Imagen: Steven Railston)

«Bienvenido a la casa del club de fútbol más grande del mundo», dijo Alan Keegan.

La voz de Old Trafford se vio obligada a presentar los menores de 21 años del Manchester United el miércoles por la noche y Stephen Torpey estuvo presente después de la presentación de su llegada de Brentford.

United anunció oficialmente a Torpey como el nuevo jefe de la academia una hora antes de la competencia. Torpey anteriormente colaboró ​​con Jason Wilcox en el Manchester City y la pareja estaba junta en la caja de los directores de Old Trafford.

Torpey tiene las referencias para trabajar en la academia del ‘mejor club de fútbol del mundo’, que se destacó durante su tiempo en City y Brentford, pero hará bien en imitar a Nick Cox, quien deja un maravilloso legado cuando se convierte en el director técnico de Everton al final de la semana.

Quizás la primera observación de Torpey fue que la formación de Ruben Amorim no es utilizada por Travis Binnion, quien ha sido cuestionado por algunos fanáticos que afirman que es lógico usar de arriba a abajo 3-4-3.

Darren Fletcher ha hecho un excelente comienzo de su tiempo responsable de los U18 y tampoco usa la formación de Amorim. Los U21 y los U18 están en la cima de sus respectivas competiciones.

Durante una entrevista con el Manchester Evening News A principios de año, se le preguntó a Cox sobre los equipos de la academia que no usaron la formación de Amorim y explicaron que es importante dar a los jóvenes una «educación bien completas».

«Es un enfoque colectivo para decidir cómo jugará el equipo de la academia, por lo que no es mi elección», dijo. «Hay conversaciones entre mí, Jason Wilcox, los entrenadores senior dentro de la Academia en términos de Trav Binnion, Dave Hughes, Adam Lawrence y Colin Little.

«Hablamos sobre el tipo de fútbol que nuestros muchachos deben experimentar para darles una educación bien completas que descansará para el juego, no solo para llevarlos a la línea de salida y para que debuten, pero estos muchachos seguirán jugando alrededor de 2045 y 2050».

Los U21 jugaron Bilbao atlético en la Copa Internacional de la Premier League.

¿Pueden los equipos juveniles cambiar la formación, ahora Torpey ha tenido éxito a Cox? Es posible, pero sería un gran shock cambiar los sistemas del equipo juvenil durante la campaña.

La prioridad para Torpey intentará asegurarse de que no haya interrupciones en la partida de Cox. La Academia Unida tiene quizás la única parte del club que ha funcionado bien en los últimos años.

El gerente U21 de United, Binnion, ha sido un equipo enormemente importante en el sistema de la Academia en los últimos años y llamó a un equipo interesante para enfrentarse a Bilbao, y comenzó a Chido Obi en el sofá, en parte debido a la rotación y en parte para ver cómo lidiaría con la paz.

Los U21 lograron una victoria por 2-1 sobre el Liverpool el fin de semana pasado y Binnion corrió en consecuencia, pero United parecía lo que estaban en contra de Bilbao en la primera mitad: un equipo sin sus mejores jugadores en el campo.

No pasó mucho tiempo antes de que Bilbao abriera el puntaje de Asier Hierro. El joven delantero terminó en la esquina derecha al final de Stretford con un tiro libre brillantemente golpeado. Los españoles entraron en el intervalo con una ventaja de un objetivo, pero habían creado suficientes oportunidades para liderar con tres.

Solo cuando Binnion hizo cuatro cambios en la hora que United pudo producir calidad en la última tercera parte. Shea Lacey, Amir Ibragimov, Finley McAllister y Gabriele Bienccheri fueron introducidos para Jayce Fitzergald, Jim Thwaites, Victor Musa y Reece Munro, y los cambios tuvieron el efecto deseado.

Ibragimov estuvo cerca de anotar en unos pocos segundos después de entrar en el campo, y Biancheri tomó el balón unos minutos más tarde de la derecha. El joven se saltó el ala y creó un toque para James Scanlon.

Biancheri no se detuvo allí y anotó en los últimos segundos de tiempo adicional para sellar un regreso tardío. El objetivo significaba que United hizo el comienzo perfecto con la etapa grupal de la Copa Internacional de la Premier League.

Todavía está por ver cómo Torpey influirá en la academia. Pero su presencia en Old Trafford significó el comienzo de una nueva era y le hubiera gustado haber querido lo que vio.