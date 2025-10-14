El último comentario de Marcus Rashford en el Manchester United podría dividir la opinión

El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, ha redescubierto su forma desde que firmó un préstamo de una temporada procedente del Barcelona.

Rashford habló mientras estaba en servicio internacional. (Imagen: ITV Deporte)

El cedido del Manchester United, Marcus Rashford, se encuentra actualmente en servicio internacional con Inglaterra.

En declaraciones a ITV Sport antes del partido de los Tres Leones contra Letonia, se le preguntó a Rashford sobre la evaluación de Thomas Tuchel de que todo lo que necesita es consistencia para convertirse en clase mundial.

Su respuesta recibió la atención de los medios. «La consistencia es definitivamente una gran parte de eso. Siento que he estado en un ambiente inconsistente durante mucho tiempo», dijo Rashford.

«Así que es aún más difícil ser consistente, pero estoy completamente de acuerdo. Creo que la consistencia es lo que necesito aportar a mi juego y eso es lo que quiero hacer. Quiero estar en mi mejor forma, no a veces, sino tan a menudo como sea posible».

«Cuando la gente habla de consistencia, de ser consistente en cualquier otra cosa que no sea solo deportes, necesitas variables consistentes en tu vida y en la forma de entrenar. Hemos tenido muchos cambios en mi carrera hasta ahora, pero tengo que mirar hacia adelante y definitivamente es una de las cosas que quiero rectificar y mejorar para estar en mi mejor nivel con más frecuencia. Cuando estoy en mi mejor momento, realmente disfruto todo lo relacionado con el deporte».

La primera parte de la respuesta de Rashford se ha interpretado como una crítica al United durante los últimos nueve años, pero algunos aficionados creen que el propio jugador de 27 años debe asumir la responsabilidad.

Rashford y sus seguidores tienen razón; ambas pueden ser ciertas. El United ha sido un club disfuncional, lo que no ha propiciado un alto rendimiento, pero Rashford no se ha ayudado a sí mismo.

Louis van Gaal hizo su debut en Rashford en 2016 y jugó para otros cuatro entrenadores permanentes del United: José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag y Ruben Amorim.

Tres de los entrenadores interinos del United, Michael Carrick, Ralf Rangnick y Ruud van Nistelrooy, también trabajaron con Rashford, por lo que es justo decir que el ambiente en el United ha sido «inconsistente».

Estos cambios de dirección en el United se produjeron al mismo tiempo que el reinado de Pep Guardiola en el Manchester City (Guardiola fue nombrado miembro del Etihad en el verano de 2016).

No se puede negar que las condiciones no han sido buenas en el United, aunque sería ingenuo sugerir que la situación en Carrington es la única razón de la inconsistencia de Rashford.

Ha habido preocupaciones sobre el comportamiento de Rashford fuera del campo en los últimos años, e incluso sobrevivió a un viaje borracho a Belfast porque Ten Hag pensó que sería perjudicial excluirlo de sus planes.

Ten Hag castigó a Rashford, pero Amorim vio algo con lo que no estaba de acuerdo, lo que lo llevó a dejar al graduado de la academia para el derbi de Manchester en diciembre pasado.

Una combinación del ambiente en el United y las malas decisiones de Rashford contribuyeron a su inconsistencia, lo que finalmente le impidió convertirse en un jugador de clase mundial.

Ya no hay excusas para Rashford en el Barcelona. El club catalán tiene un ambiente ganador, con un excelente entrenador, y todo es bueno para que triunfe.

Rashford parece haber aprovechado esa oportunidad, anotando tres goles y registrando seis asistencias en España, aunque recientemente fue cancelado para un partido contra Getafe después de llegar tarde a una reunión del equipo.

El delantero nacido en Wythenshawe llegó sólo dos minutos tarde, pero Hansi Flick impuso una norma disciplinaria que le hizo perder su puesto titular. Es posible que Rashford se haya quedado atrapado en el tráfico o se haya quedado dormido. Y sólo duró dos minutos, pero le pagan generosamente por hacer su trabajo y debería poder seguir las reglas.

Todo el mundo sabe que Rashford tiene el talento para ser considerado de clase mundial; sólo necesita entender bien los conceptos básicos.