El ultimátum del hombre unido a Ruben Amorim puede haber hecho más daño que bien

Manchester United dijo a Ruben Amorim que era ahora o nunca cuando le ofrecieron el trabajo el año pasado, pero ese puesto puede haber influido en sus posibilidades de éxito en Old Trafford.

Amorim está luchando para salvar su trabajo (Imagen: 2025 Getty Images)

No pasó mucho tiempo antes de que el Manchester United Ruben Amorim se identificara como el hombre para traer los días de gloria a Old Trafford después de la partida de Erik Ten Hag.

Amorim ha informado a United de su deseo de continuar funcionando para el resto de la temporada 2024/25, donde el chef portugués quiere traer a sus propios jugadores y pasar una pretemporada completa con el equipo antes de patear su mandato de United. Le dijeron que era ahora o nunca, y United tenía a su esposo.

Si bien la posición del club funcionó, y United había comenzado en buena forma esta temporada, todos seríamos la decisión de nombrarlo en la temporada media al limpiar los problemas iniciales, su ultimátum puede haber hecho más daño que bien.

Sir Jim Ratcliffe puede querer considerar esta campaña como la primera de Amorim en el club, pero el desastre que fue la temporada 2024/25 simplemente no se puede olvidar.

La campaña de competencia no fue más que un inconveniente en los últimos meses de la temporada. Fue la Europa League of Bust y United produjo una actuación que se ajusta a su temporada en Bilbao cuando se rindieron a un eterno Tottenham cerca de los hombres.

Si Amorim hubiera llegado en el verano, un nuevo hombre lleno de nuevas ideas con una reputación ganadora, la ráfaga de grandes movimientos y la campaña de pretemporada edificante habría sido la plataforma perfecta para lanzar la era de Amorim.

Tal como están las cosas, los métodos de United Boss siempre serán sinónimos del peor equipo de United en 51 años. Intentar convencer a un grupo de jugadores de que el sistema que los llevó a su peor temporada en medio siglo es el que traerá los días de gloria a Old Trafford es una gran tarea.

Bien puede ser que Amorim gire la nave, pero el jefe de United tiene que comenzar a recoger puntos y tiene que hacerlo rápidamente.

Ratcliffe puede querer olvidar la temporada pasada, pero no es tan fácil.

