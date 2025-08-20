El Turn-Turn y el Manchester United de Jadon Sancho ofrecen ese club ‘desconcertado’

Este verano, el extremo Jadon Sancho de Manchester United es objeto de interés de diferentes clubes y se usa para transferir drama mientras el extremo se aleja de Old Trafford

Se espera que Jadon Sancho salga del Manchester United este verano (Imagen: fotos de Eston Parker/ISI/Getty Images)

Jadon Sancho no es ajeno a la transferencia de sagas, mientras que el extremo continúa esperando su salida en el Manchester United.

El jugador de 25 años llegó como tienda en 2021 después de construir su reputación como uno de los jugadores jóvenes más emocionantes del fútbol europeo en Borussia Dortmund. Sin embargo, el tiempo de Sancho en Old Trafford no tuvo éxito, y la Inglaterra es tomar prestada a Dortmund y pasa tiempo en Chelsea en las últimas temporadas. Es uno de los muchos jugadores que han expresado el deseo de abandonar el club este verano.

Sin embargo, se entiende que Roma ha hecho una oferta para tomar inicialmente a Sancho en un préstamo antes de una obligación de £ 20 millones de comprar, aunque esta compensación debe pagarse antes de que su contrato unido finalice en 2026. Sin embargo, TalkSport informó que Sancho rechazó la propuesta de Roma después de no haber acordado ninguna condición personal. Aquí hay una consideración adicional de las transfersagas anteriores de Sancho.

Licencia de Manchester City

Manchester City llegó a los rango en los rivales locales de United y consideró a Sancho como una de las perspectivas del club de la Academia. Aunque Pep Guardiola admitió que quería mantener a Sancho, se afirmó que el joven de 17 años había tomado un acuerdo de apretón de manos antes de elegir convertirse en miembro de Dortmund en su búsqueda de fútbol regular.

«Le ofrecimos un gran problema y nos estrechamos la mano», dio a conocer Guardiola después de que se confirmó la salida de Sancho en 2017. «Pero antes de ir a los Estados Unidos, dijo:» No voy a firmar «. «

Sancho tuvo que realizar un primer equipo para City, pero rápidamente floreció en el club alemán después de completar una transferencia de £ 8 millones. Observó 50 goles y 64 asistencias en 137 actuaciones para Dortmund, pero Guardiola insistió en que no tenía resentimientos sobre la ciudad que Sancho perdió.

Jadon Sancho fue muy apreciado durante su tiempo en Manchester City (Imagen: Kieran Galvin/Nurphoto a través de Getty Images)

«He dicho a menudo, no se lamenta», dijo Guardiola en 2021. «Decide. Le está yendo muy bien. Felicitaciones, es un jugador excepcional. Es un jugador de equipo nacional con una calidad enorme, que está muy bien en Dortmund.

«Queríamos que se quedara, pero él decidió irse, y cuando la gente decide dejar todo lo que podemos hacer (dejarlos) irse. Le deseo lo mejor, excepto cuando juega contra nosotros. Sin arrepentimiento. Si él es feliz, estoy feliz».

Reubicación fallida del Manchester United

United había tratado de firmar el Sancho durante un año antes de que finalmente llegara a Old Trafford. Según los informes, el lado de Ole Gunnar Solskjaer ofreció un primer £ 73 millones, aumentó a £ 91.3 millones en 2020, pero esto no llegó al precio de Dortmund £ 108 millones.

Sky Sports declaró que Dortmund había sido «desconcertado» por la oferta y el enfoque de las negociaciones de United. El club alemán había establecido una fecha límite de Augustus para que Sancho completara un movimiento que United falló. El compañero de equipo de Sancho, Roman Burki, explicó la reacción del extremo después de perderse el equipo de Solskjaer.

Jadon Sancho pasó un año extra en Borussia Dortmund después de perderse un mudanza al Manchester United en 2020 (Imagen: Mario Men/Defodi Images a través de Getty Images)

«No se esperaba que me quedara al 100 por ciento, pero esperaba que hiciera eso», dijo Burki a Kicker. “Siempre ha estado claro que tienes que pagar una cierta cantidad para comprar un jugador de su calidad, pero debido a la pandemie del coronavirus, no es tan fácil para los clubes como antes.

«No creo que Jadon esté triste de que continúe con Borussia Dortmund. Viene entrenando con una sonrisa en su rostro y está feliz de estar con nosotros. Jadon sigue siendo uno de los mejores jugadores el próximo año.

«El tiempo no ha terminado para él. Por cierto, se ha desarrollado como personalidad. No soy consciente de los eventos actuales que dan una razón para las críticas. Hasta ahora, Jadon no ha hecho nada malo en dos semanas y media antes de la temporada».

Chelsea pagó una multa para evitar que Jadon Sancho fuera firmado permanentemente (Imagen: Marco Steinbrenner/Defodi Images/Defodi a través de Getty Images)

Saga de préstamos Chelsea

Actualmente, Sancho está buscando un nuevo club después de que Chelsea haya decidido no hacer su movimiento de préstamos de forma permanente. El lado de Enzo Maresca se vio obligado a pagar a United una multa de £ 5 millones después de que anteriormente acordó la obligación de comprar un máximo de £ 25 millones.

La ex estrella de Dortmund realizó 41 actuaciones cuando el Chelsea Fourth terminó en la Premier League y la Liga de la Conferencia Europa de Europa ganó, el período anterior, que contribuyó con cinco goles y 10 asistencias. Sin embargo, el club decidió pagar £ 5 millones para evitar que lo firmara permanentemente, y este verano entonces el jugador de Dortmund -vleugel Jamie Gittens y el reclutamiento de prodigios brasileños este verano.

No es la primera vez que Sancho se ve obligado a regresar a United. Sancho fue prestado a Dortmund en enero de 2024 después de una caída anterior con el ex jefe de tamaño, Erik Ten Hag. El atacante contenía 21 veces, incluido el comienzo de la final de la Liga de Campeones, pero Dortmund no pudo cerrar un acuerdo permanente.

