El trofeo ganado por Yamal y Bellingham podría darle sabor a la batalla por la selección del Manchester City

Nico O’Reilly ha sido nominado al premio Golden Boy 2025 y el canterano del Manchester City está en buena compañía.

Nico O’Reilly está teniendo un año extraordinario en el Manchester City

Puede que Nico O’Reilly no haya debutado con Inglaterra esta semana, pero eso no ha restado valor al notable impulso que ha seguido construyendo en 2025.

El joven de 20 años pasó la semana con el equipo de Thomas Tuchel y fue suplente no utilizado contra Gales y Letonia cuando los Tres Leones reservaron su lugar en la Copa del Mundo de 2026.

Ahora de regreso en el City y buscando hacer una octava titularidad consecutiva para su club, el nombre de O’Reilly se encontró en una compañía prestigiosa cuando fue nominado para el premio Golden Boy 2025 el jueves.

El premio utiliza una medida de rendimiento basada en datos para clasificar a los mejores jugadores jóvenes del mundo y fue desarrollado conjuntamente por Football Benchmark y el periódico italiano Tuttosport. O’Reilly fue uno de los 25 nominados este año y su precisión se puede medir mirando a los ganadores anteriores.

Desde 2020, el título ha sido para Erling Haaland, Pedri, Gavi, Jude Bellingham y Lamine Yamal. La lista de ganadores anteriores incluye jugadores que han tenido carreras excepcionales.

O’Reilly puede estar entre los no elegidos para la corona de este año, pero su nominación por sí sola dice mucho del año que ha tenido. Hace doce meses había jugado dos partidos en su carrera e incluso a principios de este año su experiencia con el primer equipo incluyó la Community Shield, dos partidos de la Copa Carabao y nueve minutos en una victoria rutinaria de la Liga de Campeones.

Ahora está clasificado como uno de los 25 mejores jugadores jóvenes del mundo, junto a jugadores como Desire Doue, Dean Huijsen, Kenan Yildiz y Arda Guler. Habiendo firmado recientemente un nuevo contrato de cinco años con Etihad, el mundo está actualmente en sus ostras.

La racha de aperturas consecutivas de O’Reilly ciertamente continuará contra el Everton, pero se espera que Rayan Ait-Nouri regrese de una lesión en las próximas semanas. Fue contratado para hacer suya la posición de lateral izquierdo, pero tuvo un comienzo en falso en el City luego de su transferencia de £ 31 millones procedente de los Wolves.

¿Pep Guardiola recurrirá a Ait-Nouri cuando vuelva a estar disponible, o O’Reilly ha hecho lo suficiente en el último mes para cambiar la dinámica en el lateral izquierdo y hacer que esa posición sea suya y no del argelino?

Será una de las batallas de selección más interesantes que afronte Guardiola. O’Reilly podría regresar al banquillo y conseguir minutos como lateral izquierdo y como suplente en el centro del campo, pero su talento sugiere que eso no durará mucho. De repente, Ait-Nouri tiene mucho trabajo por delante.

