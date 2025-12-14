El trío del Man United recibe un ‘estatus especial’ en medio del plan de Ruben Amorim AFCON

El trío del Manchester United, Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui, son dudas para el equipo de cara al partido del lunes por la noche contra Bournemouth mientras esperan las convocatorias de la AFCON.

Rubén Amorim, entrenador del Manchester United (Imagen: Foto de James Gill – Danehouse/Getty Images)

El Manchester United ocultará la disponibilidad de los tres jugadores convocados para la Copa Africana de Naciones antes del partido contra el AFC Bournemouth el lunes por la noche.

Eso es según The Sun, quien informa que el club está tratando de mantener la noticia en secreto mientras continúan las discusiones sobre la posibilidad de un jugador clave.

Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui han sido convocados para participar con sus países en la AFCON, que comienza la próxima semana en Marruecos.

La fecha de liberación obligatoria para los jugadores es el lunes 15 de diciembre, el mismo día que el Man United se enfrenta al Bournemouth en la Premier League, lo que genera mucha confusión sobre su disponibilidad.

«Todavía estamos en conversaciones con las selecciones nacionales», dijo el viernes Rubén Amorim a la prensa sobre la disponibilidad del trío. “El partido es el lunes, ellos están aquí, están entrenando y estamos tratando de preparar todos los escenarios para preparar el partido.

«Es frustrante, pero nadie sabe quién va a jugar. Es bueno que tengamos jugadores que puedan manejarlo todo, y eso es algo [you get] Con una semana larga puedes ver muchas cosas y trabajar en diferentes cosas para prepararte para el partido”.

Teniendo esto en cuenta, el informe de The Sun afirma que el United ha dado un estatus especial al trío y se niega a revelar si están disponibles para el partido o no, a pesar de saber que el club ya tendrá una respuesta para los tres jugadores.

El informe añade que Amorim tiene dos equipos titulares en mente para el último entrenamiento del domingo, con los preparativos en marcha para cualquier dirección que tome la decisión.

«No sé si será la misma situación [with each player]Amorim añadió durante la rueda de prensa sobre el trío. ‘Depende de los partidos de cada selección nacional. Tienen sus ideas sobre cuándo quieren a los jugadores.

«Espero que tomemos una decisión hoy o quizás mañana, pero esperaremos hasta el último minuto. [see if we can] Tener todos los jugadores disponibles, para elegir el mejor equipo para empezar el partido.»

La pérdida de los tres jugadores será un duro golpe para Amorim en las próximas semanas, ya que cada uno de ellos ha jugado un papel importante en la mejora que el equipo ha visto hasta ahora.

Desde que fichó por el United este verano, Mbeumo ha marcado siete goles y ha asistido una vez en todas las competiciones, añadiendo una amenaza que estuvo ausente la temporada pasada.

En los próximos días se unirá a Camerún, que iniciará su viaje a la AFCON contra Gabón el 24 de diciembre, mientras se produce el caos en la cumbre de Fecafoot.

El viaje de Amad con Costa de Marfil comienza el mismo día contra Mozambique, y el jugador de 23 años ha añadido una amplitud importante al equipo como lateral en las últimas semanas.

En cuanto a Mazraoui, él y su país, Marruecos, serán los anfitriones del torneo, que comenzará el 21 de diciembre contra Comoras.

Los tres han desempeñado papeles importantes, como lo demuestra el esfuerzo del United por mantenerlos a bordo para el partido del lunes contra Bournemouth.

Queda por ver si estarán disponibles, pero si no, será el primer vistazo de cómo Amorim planea afrontar su ausencia sin ellos en las próximas semanas.