El Trigger de transferencia de Manchester United se destaca con el próximo acuerdo ahora disponible

Últimas noticias y chismes de transferencia de Manchester United si se presenta un reclamo sobre una compañía de transferencia realizada por United

Ruben Amorim, entrenador en jefe de Manchester United (Imagen: George Wood/Getty Images)

Manchester United finalmente tuvo un final bastante ocupado en la ventana de transferencia de verano, y todavía existe el potencial de más cosas.

United completó la firma del portero Senne Lammens en un acuerdo permanente de Royal Amwerp en el día de la fecha límite de la transferencia. El jugador de 23 años llegó a Old Trafford después de que los Rojos correspondieron a un acuerdo de £ 18.2 millones (más complementos) para llevar el tapón de tiro al club.

Desde entonces, la llegada de Lammens ha llevado a especulaciones alrededor del futuro de Andre Onana y Altay Bayindir. Onana está fuertemente conectado con una reubicación de United durante todo el verano, y en los últimos días han intensificado los rumores.

Se dice que un acuerdo de préstamo con Trabzonspor está en las tarjetas para Onana, por el cual la ventana de transferencia en Turquía solo cerrará el 12 de septiembre (viernes). Un nuevo informe de De Spiegel ha dado una idea de las recientes decisiones de transferencia de United.

El informe afirma que United decidió firmar a Lammens después de la derrota del club contra Grimsby Town en la Copa Carabao. Se ha afirmado que el desempeño de Onana en el empate de la segunda ronda hizo que United trajera a un nuevo guardián.

Onana todavía tiene que actuar en la Premier League para United esta temporada y todavía está por verse si el internacional de Camerún jugará nuevamente para los Rojos este período en la máxima categoría. Esta temporada, Ruben Amorim seleccionó a Bayindir en los primeros tres primeros partidos y podría recurrir a Lammens ahora que el Bélgica Sub-21 International es parte del equipo.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.