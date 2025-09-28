‘El tratamiento con secado de pelo de Sir Alex Ferguson mató a mi esposo United, pero lo amaba’

Una ex estrella de Man United recordó cómo Sir Alex Ferguson terminó su tiempo en Old Trafford después de errores caros, pero dice que todavía admiraba al legendario gerente por su honestidad.

Sir Alex Ferguson le disparó a Ben Foster después de varios errores caros del hombre unido (Imagen: Getty Images)

Ben Foster se abrió el día que Sir Alex Ferguson le dijo que su carrera en el Manchester United había terminado, y por qué, a pesar del dolor, todavía amaba a su ex gerente.

El portero llegó a United desde Stoke City en 2005 después de ser visto por el legendario jefe escocés que jugó en préstamo en Wrexham. Luchó para entrar en el primer equipo con los Red Devils durante una gran parte de su tiempo, con el lugar número 1 ocupado por el siempre confiable Edwin van der Sar.

Foster fue enviado inicialmente a Watford durante sus dos primeras temporadas para ayudar a su desarrollo. A pesar del regreso a United para el comienzo de la campaña 2007-08, se perdió la mayor parte de la temporada debido a una lesión.

El ex tapón de tiro de Inglaterra ganó la Copa de la Liga dos veces con United, pero solo realizó actuaciones esporádicas en la Premier League. Fue una actuación inestable durante un ardiente partido de Manchester -Derby en la máxima categoría en septiembre de 2009, lo que indicó el comienzo del final de su período en el club.

Foster fue elegido por Sir Alex para comenzar en la portería en lugar del herido Van der Sar en una emocionante victoria por 4-3 sobre Man City, mientras que Michael Owen anotó un dramático ganador de último minuto en Old Trafford. Pero después del último silbato en el lado receptor del infame tratamiento de «secador de pelo» de su gerente, lo vio un costoso error del guardián.

Recordando el incidente en el fútbol no Tippy Tappy, Foster dijo: «Tenía un apestoso absoluto y sabía que la escritura estaba en la pared. Escuché al gerente decir algo porque tenían una televisión en los vestuarios en Old Trafford.

La ex estrella del Manchester United, Ben Foster, ha hablado sobre recibir el infame tratamiento de «secador de pelo» de Sir Alex Ferguson (Imagen: Ben Radford/Corbis a través de Getty Images)

«Miró las repeticiones, y estoy a su lado y pensó:» Oh, Dios, alguien apaga este televisor. Esto es s ***. «Él lo mira y le dijo a cualquiera:» Dios, debe salir. «Sabía que estaba hablando de mí y vio que me fui la próxima semana.

«Te diría exactamente dónde te paraste, pero pensé que eso era genial sobre él. Dijo:» Escucha, puedo ver que tu confianza en sí mismo ha desaparecido, así que te estoy sacando del equipo. Voy a traer a Tomasz Kuszczak por un tiempo, y luego Edwin regresó en unas pocas semanas. «

A pesar de su error, Foster fue seleccionado para la colisión de la Premier League de United contra Sunderland en Old Trafford al mes siguiente. Desafortunadamente, otro error del arquero Kenwyne Jones permitió anotar durante el empate 2-2.

Un error de Ben Foster en el Derby de Manchester en septiembre de 2009 resultó ser costoso para el portero

Ese momento no solo le costó su lugar en el equipo, sino que finalmente marcó su último primer vuelo para United. Pero mirando hacia atrás, Foster dijo que apreciaba la honestidad de Sir Alex, y dejar el club también fue cuando su carrera realmente comenzó.

Él dijo: «Big Kenwyne Jones estaba frente a ellos, y la pelota entró en la caja. Había ido a golpearlo, pero él fue primero y anotó y me dejó en el piso en mucho. Yo digo» Oh Dios. «

«Una vez más, Patrice Evra anotó un gol de último minuto que me salvó un poco, pero el gerente estaba fumando. Recuerdo que fui a los vestuarios a tiempo completo y luego fue el secador de pelo.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

«Él dijo:» Nunca volverás a jugar para este club «, pero también fue para todos los chicos. Solo recuerdo que pensé:» Oh, esto es terrible. No necesito esto. «Eso fue todo en mi cabeza que estaba listo, y lo estaba.

«En ese momento era terrible, pero me fui al final de esa temporada y firmé con Birmingham. Eso es para mí cuando mi carrera realmente comenzó».

Después de dejar Old Trafford al final de la temporada 2009-10, Foster se unió a Birmingham City, donde se convirtió en el portero de primera elección del club y en 2011 ganó una tercera copa de competencia de los Blues. Sus actuaciones le proporcionaron un traslado a West Bromwich Albion en 2012, donde continuó impresionándose.

Foster, quien ganó ocho gorras por Inglaterra durante su carrera, luego tuvo un encantamiento de cuatro años en Watford antes de completar sus días de partido en Wrexham y los ayudó a ganar la Liga Nacional en 2023. Ahora organiza su propio podcast, llamado Fozcast, donde discute el fútbol con una serie de invitados.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en Aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic Las mejores historias del día se envían aquí.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify y Apple podcasts, y también puede ver en YouTube.