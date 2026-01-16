El traspaso de Victor Osimhen al Man United se concretaría con una condición: «Él se iría»

Rio Ferdinand ha expresado su opinión sobre las posibilidades del Manchester United de fichar a Victor Osimhen después de que la estrella nigeriana fuera vinculada previamente con un movimiento al club.

Al Manchester United se le vinculó con un movimiento por Victor Osimhen el verano pasado. (Imagen: )

El exdefensor del Manchester United, Rio Ferdinand, cree que Victor Osimhen firmaría al 100 por ciento con los Rojos si lo llamaran. La superestrella nigeriana completó un traslado de £ 65 millones al Galatasaray este verano, anotando la impresionante cifra de 47 goles en 41 apariciones.

Osimhen ha sido uno de los goleadores más consistentes del fútbol europeo en las últimas temporadas. Ayudó al Napoli a ganar la Serie A antes de caer en desgracia con Antonio Conte. El jugador de 27 años pareció listo en un momento para mudarse al Chelsea, y los clubes de Arabia Saudita también estaban interesados ​​en adquirir sus servicios.

Sin embargo, esas transferencias fracasaron y se vio obligado a mudarse a Turquía, y el Galatasaray lo tomó cedido la temporada pasada.

Equipos como United, Arsenal y Chelsea estuvieron vinculados con un movimiento para el delantero este verano, pero finalmente buscaron en otra parte.

Es una decisión que ha dejado atónito al exdelantero del Sunderland Asamoah Gyan. En el último episodio de Rio Presents, cree que Man United hará un movimiento para fichar a Osimhen.

«A Víctor Osimhen le encanta marcar goles, juega con el corazón y lo da todo. Me sorprende que los grandes clubes no lo hayan elegido en esta ventana de transferencia», dijo Gyan.

«Pero espero que yo también me sienta como el Manchester United, sólo si él quiere venir por su historia y todo eso».

Ferdinand estuvo de acuerdo y dijo: «Osimhen vendrá al United, si el United se ofreciera a fichar a Osimhen, estaría al 100%».

Victor Osimhen, vinculado al Man United, completó un traslado permanente al Galatasaray en el verano (Imagen: Getty Images)

United, Arsenal y Chelsea reforzaron sus opciones de delantero este verano, fichando a Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres, Liam Delap y Joao Pedro respectivamente.

Sin embargo, todos han sufrido algunos problemas esta temporada y el excentrocampista del United Paul Scholes sintió que los Rojos deberían haber fichado a Osimhen en lugar de Sesko, mientras que la ex estrella del Chelsea John Obi Mikel quería que los Blues ficharan a su compatriota.

Mikel le dijo al Metro: “Todo el mundo sabe a quién quería ver venir al club de fútbol y a quién querían los aficionados que vinieran al club de fútbol.

«Es una pena que no haya venido al Chelsea, el club al que apoyaba cuando era niño, pero han decidido tomar una dirección diferente. [signing Delap] Está bien, espero que le vaya bien en el club.

«Pero me hubiera gustado ver a alguien llegar y ponerse manos a la obra, que sepa cómo jugar en grandes partidos, en grandes competiciones, que haya estado ahí y lo haya hecho. Pero tenemos que apoyar a Delap y hacer que funcione para él».