El técnico ganador de la Premier League ‘les dice a sus amigos’ que podría suceder a Ruben Amorim en el Man United

Ruben Amorim no ha logrado tener un gran impacto en el Manchester United desde que reemplazó a Erik ten Hag el año pasado, y un entrenador en jefe ganador de la Premier League supuestamente afirmó que podría hacerlo mejor.

Rubén Amorim no ha pasado el mejor momento en el Manchester United (Imagen: Gareth Copley, Getty Images)

Según los informes, Roberto Mancini les ha dicho a sus amigos cercanos que podría convertirse en el próximo entrenador del Manchester United si Ruben Amorim enfrenta el hacha.

Amorim está bajo un escrutinio cada vez mayor en Old Trafford, con el United enfrentando un partido crucial este fin de semana contra el Liverpool, que también ha atravesado un período difícil últimamente.

Sin embargo, el copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, ha apoyado públicamente a Amorim en recientes apariciones en los medios. Hablando en el podcast The Business del Times, el director de Ineos intentó sofocar las especulaciones sobre la posición de Amorim.

Dijo: «No ha tenido la mejor de las temporadas. Rubén tiene que demostrar en los próximos tres años que es un gran entrenador. Ahí es donde yo estaría».

‘A veces no entiendo a la prensa. Quieren éxito de la noche a la mañana. Creen que es un interruptor de luz.

«Sabes, accionas un interruptor y mañana todo será color de rosa. No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que sale allí todas las semanas».

Si esa posición cambia, Mancini ha confiado a sus amigos que podría ocupar el puesto de mando del United, según The Sun. Mancini, ex entrenador del Manchester City, sigue desempleado desde que dejó su cargo en Arabia Saudita hace poco más de 12 meses.

Roberto Mancini habría hablado sobre el puesto en el Manchester United (Imagen: Kyodo)

Aunque es mejor conocido por su etapa en el City, donde consiguió su primer título de la Premier League en 2012 cuando Sergio Agüero transformó la carrera por el título con su dramático gol en el minuto 93.

Mancini, que vive en el sur de Francia, todavía es homenajeado en el Etihad. Los seguidores del City estuvieron encantados de conocer a su ex entrenador durante un reciente viaje de la Liga de Campeones a Mónaco.

Sin embargo, Mancini no es el único aspirante al puesto del United. El ex entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, también surgió como una opción. Por otra parte, Oliver Glasner de Crystal Palace es otro nombre vinculado con el puesto.

Venta de equipación y mercadería de Fanatics Man United Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y productos del Man United con más de £60 de descuento en artículos seleccionados.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.