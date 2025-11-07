El técnico del Tottenham, Thomas Frank, confirma una posible lesión antes del partido del Man United

El Manchester United espera lograr cuatro victorias en cinco partidos de la Premier League este fin de semana cuando viaje al Tottenham Hotspur.

Thomas Frank está preocupado por una lesión en la previa del partido del Tottenham Hotspur contra el Manchester United (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

El entrenador del Tottenham Hotspur, Thomas Frank, ha admitido que Mohammed Kudus estará inquieto para la visita del Manchester United este fin de semana.

El United viajará al norte de Londres el sábado por la tarde para repetir la actuación del Chelsea en el Tottenham Hotspur Stadium. La derrota ante el equipo de Enzo Maresca provocó muchos abucheos por parte de los aficionados locales el fin de semana pasado y los Rojos esperan poder recrear esa atmósfera este fin de semana.

Cuando se le preguntó a Frank sobre las novedades del equipo durante su conferencia de prensa previa al partido el viernes por la tarde, admitió que es posible que Kudus no esté en su equipo. ‘Sí, todos vinieron [the game against Copenhagen] bueno», explicó el entrenador danés.

“Los que llevaban un rato fuera, Cuti [Cristian Romero] y destino [Destiny Udogie]respondió bien. Kudus está listo para mañana».

Desde su mudanza de verano procedente del West Ham, Kudus solo ha marcado un gol para los Spurs pero ha conseguido cinco asistencias para el club. Mientras Frank espera ansiosamente a Kudus, el United se encuentra actualmente en una posición sólida con las lesiones.

Mohammed Kudus celebra su primer gol con el Tottenham (Imagen: Getty Images)

Rubén Amorim habló sobre la mejora del historial de lesiones del United durante su conferencia de prensa previa al partido el jueves por la tarde. «No es un cambio, hay un partido cada semana y luego vuelve a haber un poco de suerte», explicó el técnico portugués cuando se le preguntó sobre la buena salud del club.

«A veces tienes problemas con los jugadores con los golpes. No es algo… tejido blando, y nunca sabes lo que va a pasar en la siguiente práctica. Si juegas con intensidad en la práctica, cualquier cosa puede pasar».

«Pero creo que la razón principal es un partido por semana. Puedes darles un día extra a los jugadores que sabes que podrían tener dificultades en el próximo entrenamiento, así que creo que esa es la razón principal».

United y Spurs entran al juego empatados a puntos, con Tottenham teniendo una diferencia de goles significativamente mejor. Si ambos equipos ganan el sábado, ascenderán al segundo puesto de la Premier League.

