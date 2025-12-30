El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, ofrece información actualizada sobre la lesión de Mason Mount: «Nunca lo sabemos»

Man Utd se enfrentará a los Wolves en la Premier League el martes y Rubén Amorim ha explicado su selección de equipo.

Amorim habló antes del inicio del partido.

Rubén Amorim ha confirmado que el centrocampista del Manchester United Mason Mount no estará ante el Wolves debido a una lesión «menor». Mount retomó el problema contra Newcastle y fue sustituido en el descanso.

Joshua Zirkzee ha ocupado el lugar de Mount en el XI contra los Wolves, que es el único cambio con respecto a la victoria en Newcastle. Amorim confundió a Eddie Howe al cambiar su táctica en el Boxing Day (jugar con cuatro atrás) y se espera un enfoque similar contra los Wolves esta noche.

En declaraciones a Sky Sports antes del inicio del partido, se le pidió a Amorim que proporcionara una actualización sobre la situación de las lesiones de Mount. Explicó: «Sintió algo, pero creo que es pequeño. Creo que no durará mucho, pero nunca lo sabemos. No está listo para este partido, pero centrémonos en este partido».

Amorim habló de Zirkzee y animó al delantero a justificar su selección. «Él sólo necesita hacer su parte, mostrar su talento, es un tipo talentoso», dijo Amorim. «Tiene que ir un paso más allá en los partidos porque si no tiene eso, a los aficionados les encanta, pero eso es sólo: hacer su trabajo y divertirse».

El United venció a los Wolves por 4-1 en Molineux a principios de este mes, pero Amorim advirtió contra la complacencia en Old Trafford. «Un juego completamente diferente», dijo sobre el equipo de Midlands.

«No sabemos en qué tipo de formación jugarán, así que tenemos que estar preparados para todo. Es un equipo diferente, la misma responsabilidad. Man United, con nuestras camisetas, tenemos que rendir y tenemos que ganar».

Cuando se le preguntó sobre la formación del United, Amorim añadió: «Vamos a jugar con 11 jugadores y la formación no es lo más importante. Lo más importante es el espíritu, nuestro ritmo durante el partido y nuestra formación puede cambiar durante el partido».