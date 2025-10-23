El técnico del Manchester United convenció al equipo de que el jugador era su hijo por el trato que recibió

La plantilla del Manchester United estaba completamente convencida de que el hijo del técnico formaba parte del grupo

Sir Alex Ferguson bromeó acerca de que los jugadores del Manchester United pensaban que uno de sus compañeros era su hijo. (Imagen: Simon Stacpoole/Fuera de juego/Fuera de juego vía Getty Images)

Los jugadores del Manchester United seguían convencidos de que una estrella era el hijo de Sir Alex Ferguson debido al trato especial que recibió. Ferguson dirigió a muchos de los mejores jugadores del mundo durante su icónico reinado en el United, pero Bryan Robson parecía destacarse a los ojos de su entrenador.

Ferguson supervisó una galaxia de talentos de clase mundial durante su etapa cargada de trofeos al mando en Old Trafford. La lista incluye talentos locales como los íconos de la Clase del 92, David Beckham, Ryan Giggs y los Neville, junto con otras superestrellas como Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo, con quienes disfrutó de un vínculo casi de padre e hijo.

Como era de esperar, Ferguson desarrolló vínculos más estrechos con ciertos jugadores que con otros, en particular el legendario capitán Bryan Robson, quien resultó crucial para las victorias del United a principios de la década de 1990. Robson rara vez experimentó el infame tratamiento de «secador de pelo» de Ferguson, algo que no pasó desapercibido para los compañeros de equipo de la época.

Durante una entrevista con TNT Sports el año pasado, Ally McCoist le preguntó a Sir Alex si estaba mostrando favoritismo hacia ciertos jugadores: “Obviamente has trabajado con los mejores con diferencia.

«Robbó, Cantona, [Carlos] Tévez, por supuesto Ronaldo. Simplemente un talento increíble. ¿Los trataste a todos igual o tuviste que hacer las cosas en consecuencia?

Ferguson respondió con una respuesta hilarante: «Bueno, ¡todos pensaban que Robbo era mi hijo porque nunca fue criticado!».

Mientras McCoist se echaba a reír, Ferguson continuó: «Realmente no creo que [he never got criticised].

Bryan Robson y Alex Ferguson celebran haber ganado la Copa FA de 1990 (Imagen: Getty Images)

«Pero de todos modos, creo que lo más importante para mí como entrenador es ser consistente. Así que los jugadores, el personal, todos reconocen al tipo que llega cada mañana».

«Siempre tuve los mismos principios, siempre el mismo código de disciplina y siempre la misma actitud hacia el personal en particular. Nunca cambié. Hizo que fuera más fácil para todos sentirse cómodos con eso».

Robson ascendió en el sistema juvenil del West Bromwich Albion en 1975 antes de asegurar su traslado a Old Trafford en 1981. Luego pasó trece años en el United, ocho de los cuales estuvieron bajo la dirección de Ferguson.

Bryan Robson fue pieza clave para Ferguson en el Manchester United (Imagen: Chris Brunskill/Getty Images)

Ampliamente considerado como un mediocampista central completo, anotó 92 goles en 416 apariciones con el United, consiguiendo dos títulos de la Premier League, tres Copas FA, dos Charity Shields y una Recopa de Europa antes de partir hacia el Middlesbrough en 1994.

Después de retirarse, Robson se hizo cargo del Middlesbrough y llevó al equipo a las dos finales de copa nacionales en 1997, aunque descendió de la máxima categoría en la misma campaña. El técnico de 68 años pasó a dirigir Bradford City, West Brom y Sheffield United antes de asumir el puesto de entrenador en Tailandia.

Mientras tanto, uno de los compañeros de equipo de Robson durante su estancia en el United fue el hijo de Ferguson, Darren. El actual técnico del Peterborough United jugó 28 partidos ligueros con el club, clasificándose para una medalla de campeón de liga en 1993, antes de ser vendido a los Wolves en 1994.

