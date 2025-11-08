El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, recibe homenaje a Sir Alex Ferguson antes del partido número 1.000: ‘Impacto indeleble’

Pep Guardiola ha sido incluido en los 1.000 clubes de la Asociación de Entrenadores de Liga después de alcanzar el hito de gestión del Manchester City contra el Liverpool este fin de semana.

Sir Alex Ferguson y Pep Guardiola se abrazan tras la final de la Copa FA 2023

Sir Alex Ferguson ha rendido homenaje al impacto global de Pep Guardiola en el fútbol, ​​antes del partido número 1.000 del catalán como entrenador este fin de semana.

Guardiola ha sido incluido en el Club 1.000 del Salón de la Fama de la Asociación de Entrenadores de Liga antes del histórico partido del técnico del Manchester City contra el Liverpool este fin de semana.

El técnico de 54 años también dirigirá su partido número 550 del City en el Etihad y el ex técnico del Manchester United Ferguson, miembro del Club 1.000, ha rendido un entusiasta homenaje a la carrera de Guardiola.

«¡Pep! Estoy absolutamente encantado de darle la bienvenida al prestigioso LMA Hall of Fame 1000 Club», dijo Ferguson.

“Tu profundo amor y pasión por el juego siempre han sido evidentes y deberías estar muy orgulloso del impacto indeleble que continúas teniendo en el juego global.

“Alcanzar 1.000 partidos y alcanzar tanta longevidad en el fútbol es un hito que nunca puede subestimarse y es excelente seguir ganando títulos de liga, Liga de Campeones y copas nacionales en tres de las ligas más competitivas de Europa.

«Espero celebrar con usted una cena de gala de la LMA para incorporarlo formalmente al Club 1000 del Salón de la Fama de la LMA».

Guardiola es el entrenador número 39 del fútbol inglés moderno en alcanzar este hito y, como entusiasta proveedor de la historia de su profesión, está orgulloso de estar ahora junto a algunos de los grandes nombres de este deporte.

«Ser miembro de la Asociación de Gerentes de Liga es muy importante para mí, por lo que es un verdadero honor para mí unirme al Club 1000 del Salón de la Fama de la LMA», dijo. “Me siento honrado de estar incluido en un club tan estimado que también incluye a Sir Alex Ferguson y muchos colegas directivos con los que he disfrutado compitiendo a lo largo de los años.

“Estoy muy orgulloso de haber alcanzado los 1.000 partidos como entrenador, lo que siempre ha sido una ambición especial para mí.

«Me gustaría rendir homenaje a mi familia y amigos por su apoyo a lo largo de los años, pero también a mis jugadores, personal y compañeros de Barcelona, ​​Bayern Munich y Manchester City que me han ayudado a lograr este hito especial».

El director ejecutivo de LMA, Richard Bevan OBE, añadió: “Pep ha dedicado toda su carrera a lograr la excelencia, impulsado por una voluntad de ganar incomparable y un estilo de renombre mundial.

“Sus logros y éxitos en España, Alemania e Inglaterra no tienen precedentes, y su influencia continúa dando forma al juego para las generaciones venideras.

«Los logros de Pep se encuentran entre los más notables en la historia del fútbol y, en nombre de toda la Asociación de Entrenadores de Liga, le ofrezco mis más sinceras felicitaciones por lograr un hito tan prestigioso».

