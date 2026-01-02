El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, arremete contra el ‘peligroso’ Chelsea tras la convocatoria de Enzo Maresca

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, volvió a hablar de su propio futuro y de la salida de Enzo Maresca del Chelsea.

Enzo Maresca y Pep Guardiola se conocen bien (Imagen: CameraSport 2025)

Pep Guardiola advirtió al Chelsea que ha perdido a un «entrenador increíble» después de que Enzo Maresca dejara el club antes de su partido contra el Manchester City. El ex asistente del City y entrenador de la academia estará fuera del banquillo visitante del Etihad este fin de semana después de un final abrupto y desordenado en Stamford Bridge.

Guardiola suele negarse a hablar de la salida de los directivos, pero defendió las cualidades de su ex colega. Aunque el cambio en el Chelsea dificultará a los Blues la preparación para el partido, el técnico del City no tendrá que lidiar con un entrenador que ha logrado victorias sobre Paris Saint-Germain, Barcelona y Liverpool en los últimos meses.

El City puede adelantarse trece puntos al Chelsea, quinto clasificado, con una victoria el domingo y buscará competir en la Premier League y la Liga de Campeones esta temporada después de reconstruir su equipo. Guardiola no estaba interesado en más preguntas sobre su futuro dado que el City había hablado con Maresca antes de su salida del Chelsea, pero está agradecido por el apoyo que ha recibido de sus jefes después de un período difícil la temporada pasada.

«No hablaremos mucho si no sabemos qué entrenador estará allí y no sé qué pasará. La preocupación es que pienses en ti mismo y en que nuestra gente nos va a ayudar en dos partidos difíciles contra Chelsea y Brighton», dijo Guardiola. “El Chelsea siempre ha sido peligroso y la Premier League es peligrosa en cada partido.

«Todo lo que puedo decir es que, desde mi perspectiva, el Chelsea ha perdido a un entrenador increíble y a una persona increíble. Es una decisión de la jerarquía del Chelsea, así que no tengo nada que decir. Qué suerte tengo de estar en el club en el que estoy ahora. Mi club es extraordinario».

«Tengo contrato. Lo digo mil millones de veces: sé que me aburres, llevo diez años aquí y te prometo que algún día me iré, pero tengo contrato, estoy feliz, quiero pelear con mi equipo, la jerarquía me respeta. Lo demostraron la temporada pasada cuando no ganamos ni un solo partido en tres meses y me apoyaron».