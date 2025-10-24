El técnico del Liverpool, Arne Slot, da un giro de 180 grados tras el polémico comentario del Manchester United

Man Utd disfrutó de una gran victoria contra el Liverpool el fin de semana pasado y Arne Slot mencionó su enfoque en sus deberes con los medios posteriores al partido.

Arne Slot, entrenador del Liverpool. (imagen: 2025 René Nijhuis/MB MEDIA)

El técnico del Liverpool, Arne Slot, ha insistido en que felicitó al Manchester United por su comentario sobre el ‘balón largo’.

Rubén Amorim logró por primera vez victorias consecutivas en la Premier League en Anfield el pasado fin de semana. Bryan Mbeumo abrió el marcador y Harry Maguire anotó de cabeza en el minuto 84.

Senne Lammens liberó la presión con saques de meta largos y el United buscó ganar los segundos balones, pero Slot se ofendió cuando Amorim preparó a su equipo para ponerle las cosas difíciles al Liverpool.

Después de la derrota del Liverpool en Anfield, Slot le dijo a BBC Sport: «Siempre es difícil jugar contra un equipo que defiende en un bloque bajo y juega principalmente el balón largo. Lo hace aún más difícil cuando ya estás detrás después de un minuto cuando uno de nuestros jugadores está en el suelo».

Los comentarios del holandés fueron controvertidos y le pidieron que los aclarara durante una entrevista previa al partido del Liverpool contra el Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones.

“Nos enfrentamos a un equipo [United] que tenían su plan de juego muy bien ordenado», dijo Slot a TNT Sports.

«Hubo cierta discusión sobre lo que dije después del partido, pero fue un cumplido. Tenían un bloqueo bajo y jugaban muchos balones largos. Me preguntaron por qué era difícil, y esa fue la razón».

«No fue una crítica, estaba tratando de explicar por qué se hizo difícil el juego. Cuando recuperas el balón después de haber jugado durante mucho tiempo, hay once jugadores detrás del balón».

«Me gustaría añadir que, hasta cierto punto, confiaba en que creamos tantas oportunidades como lo hicimos. Contra Palace pudimos crear muchas contra un bloque bajo, lo mismo contra United, pero desde que estoy a cargo no hemos podido crear muchas oportunidades contra un bloque bajo de 5-4-1 en muchos partidos».

«No fue una crítica en absoluto. Fue un plan de juego muy inteligente y ciertamente sus tres últimos fichajes, dos de los cuales ciertamente, tuvieron un impacto en el juego, en Cunha y Mbeumo».

Mason Mount elogió a Lammens por liberar la presión con sus patadas largas después de la victoria del Sunderland, y el enfoque fue tremendamente efectivo contra el Liverpool en Anfield.

«Sabemos cómo presionan, van hombre a hombre. Así que creo que si somos realistas, llegar a Anfield es bastante difícil de aprovechar, así que desde el principio con los defensores creo que tomé la decisión de que teníamos que conseguir un balón más largo y hacerlo con el segundo balón», dijo Lammens.

«Aunque realmente no teníamos un delantero. Pero creo que a pesar de que no teníamos uno, hicimos el segundo balón bastante bien, así que pudimos alejarlos. Y como sea que anotamos el primero, creo que fue por el balón largo, el segundo balón y luego un contraataque».

–

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.