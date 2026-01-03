El técnico del Leeds hace un reclamo enojado sobre el Manchester United antes del partido de la Premier League

El Manchester United viajará a Elland Road el domingo, cinco días después de su empate 1-1 con el Wolverhampton Wanderers a mitad de semana.

El Leeds descansará menos que el Manchester United de cara al partido del domingo en Elland Road (Imagen: MI News/NurPhoto vía Getty Images)

El entrenador del Leeds, Daniel Farke, ha afirmado que el calendario favorece al Manchester United de cara al partido del domingo en Elland Road. El United jugó por última vez el martes por la noche cuando empató 1-1 contra el colista Wolverhampton Wanderers.

Dos días después, Leeds viajó a Anfield para enfrentarse al Liverpool a las 17.30 horas en Merseyside. Ese partido acabó sin goles, por lo que la racha invicta del club de Yorkshire asciende ya a seis partidos. Farke admitió después del pitido final en Liverpool que estaba molesto con quienes tomaban las decisiones.

«Sabemos lo mucho que significa para nuestros seguidores», dijo Farke cuando se le preguntó sobre la rivalidad con el United. «Estoy realmente un poco molesto por el calendario de partidos y el inicio de la tarde de hoy y lo más temprano posible el domingo, sobre todo cuando ya se han disputado dos partidos fuera de casa con muchos viajes.

«Pero, de nuevo, es lo que es, tenemos que aceptarlo, hay muchos reveses en nuestra contra. Muchos, muchos jugadores importantes están fuera, el calendario de partidos está más o menos a favor del Man United, pero todavía nos queda Elland Road.

“Sabemos que cuando este lugar sea como ningún otro y todos estén en él, incluso en estas condiciones, tendremos una oportunidad”. Farke redobló su postura y agregó: “Espero que puedan recuperarse rápidamente y probablemente veamos algunas decisiones tardías antes del domingo, cuando tengamos el inicio más temprano posible, más o menos inmediatamente después del desayuno, al menos después del inicio de hoy a última hora de la tarde.

«Así que el Man United ya lleva dos días en el banquillo. Encontraremos soluciones para este partido y en Elland Road, aunque las piernas estén un poco apretadas, también tenemos una oportunidad y lo intentaremos de nuevo el domingo».

Este fin de semana Rubén Amorim probará por primera vez la rivalidad con el Leeds. Aunque ha vivido muchos partidos de alto riesgo durante su etapa como jugador del Benfica y entrenador del Sporting, insistió en que no podía establecer comparaciones que le ayudaran a afrontar la tarea que le esperaba en Elland Road el domingo.

“Es diferente, nunca antes había experimentado esto”, admitió Amorim. «En Portugal hay una gran rivalidad, aquí pasa lo mismo.

«Un ambiente diferente, una cultura diferente, pero el ruido será grande. Sólo tenemos que actuar, pero es difícil comparar diferentes culturas, diferentes derbis, diferentes historias.

«Concentrémonos en el partido. Al principio somos once contra nuestros once e intentaremos ganar. Cuando juegas en el United tienes que estar preparado para todo».

«Tienes la mejor competición del mundo. Cada partido y cada semana hay muchos empates, nunca entiendes lo que va a pasar al final de esa semana. Así que será difícil, pero siempre es difícil en la Premier League estos días».