El técnico del Brighton elogió a su equipo tras las tácticas «peligrosas» del Man United en la victoria de la Copa FA.

El Brighton & Hove Albion de Fabian Hurzeler venció 2-1 al Manchester United en Old Trafford y se clasificó para la cuarta ronda de la Copa FA.

El entrenador del Brighton and Hove Albion, Fabian Hurzeler, presenció la victoria de su equipo por 2-1 sobre el Manchester United el domingo. (Imagen: TNT Deporte)

El técnico de Brighton and Hove Albion, Fabian Hurzeler, elogió a la defensa de su equipo por lidiar con el peligroso enfoque de balón largo del Manchester United durante su victoria por 2-1 en la Copa FA en Old Trafford. Los Rojos estaban presionados para avanzar a la cuarta ronda después de perder ante Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa Carabao en agosto.

Sin embargo, el domingo volvieron a caer en el primer obstáculo de una competición de copa nacional. Brajan Gruda adelantó a las Gaviotas a los doce minutos, a pesar del despeje de Lisandro Martínez en la línea de gol momentos antes. Esta ventaja se duplicó en la segunda parte gracias a un impresionante gol de Danny Welbeck.

El United se dio esperanzas tarde gracias al quinto gol de Benjamin Sesko para el club. Pero fue demasiado tarde y la segunda tarjeta amarilla de Shea Lacey coronó una tarde decepcionante para los Rojos. En declaraciones a TNT Sports después del partido, Hurzeler elogió a su equipo por lidiar con la amenaza del equipo de Darren Fletcher.

Dijo: «Estoy muy orgulloso porque creo que tuvimos un comienzo difícil. Hicimos muchos cambios, por lo que necesitaron algo de tiempo para acostumbrarse, pero luego de cinco o diez minutos empezamos a jugar al fútbol, ​​lo que nos ayudó mucho. Controlamos mejor el juego, creamos oportunidades, marcamos un buen gol y creo que tuvimos una gran oportunidad de marcar un segundo gol».

«Siempre fueron peligrosos con corridas profundas por nuestras espaldas. En la primera mitad no fuimos muy buenos defendiendo, en la segunda mitad lo hicimos mejor y en general estoy muy contento con la actuación.

LEER MÁS : El Manchester United se dispone a lanzar una revisión después de que los piratas informáticos atacaran a Bruno FernandesLEER MÁS : El Manchester United quiere tomar una decisión directiva tras las conversaciones con Michael Carrick

«En este lugar en este momento no es fácil cuando encajas un gol y luego el público empieza a hacer ruido, pero creo que siempre creímos en ello. Tuvimos jugadores en el campo que se organizaron, mantuvieron la calma y encontraron las soluciones correctas y al final merecieron ganar».

Se le preguntó a Hurzeler si la situación en el United y sus resultados anteriores en Old Trafford les daban más confianza en una victoria este fin de semana, pero el alemán admitió que la confianza en su equipo no era específica de jugar para el United.

“Siempre debemos creer en poder competir con los mejores equipos, esto lo necesitas si quieres conseguir algo”, concluyó.

«Somos un club y eso es lo que nuestro dueño intenta enfatizar. Somos un club con ambiciones y por eso hay que creer y tener confianza en sí mismo para lograr algo. Eso es lo que estamos tratando de hacer».

Los jugadores del Manchester United en el pitido final tras perder ante el Brighton en la Copa FA (Imagen: Martin Rickett/PA Wire)

La derrota de los Rojos deja a la Premier League como la única competición que le queda al United esta temporada.

El United no pudo clasificarse para el fútbol europeo y ahora ha sido eliminado de ambas copas nacionales. Siendo realistas, el United volverá a terminar la temporada sin éxito. El objetivo principal ahora será terminar entre los cinco primeros, para que al menos podamos volver a estar en la cima de Europa la próxima temporada.

Los cuatro primeros se clasifican automáticamente para la Liga de Campeones, pero Inglaterra podría ganar un lugar adicional, otorgado en el quinto lugar de la Premier League, dependiendo de su clasificación de coeficiente UEFA al final de la temporada. La clasificación de coeficientes de Inglaterra depende enteramente de cómo se desempeñan los clubes de la Premier League en las tres competiciones europeas.

El próximo partido del United es quizás el más importante de la temporada cuando reciba al Manchester City el sábado por la tarde. Una victoria sobre sus rivales más cercanos haría que los Rojos ascendieran al cuarto puesto de la Premier League por el momento.