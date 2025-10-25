El sorpresivo impulso financiero de David Beckham tras ser vinculado con la oferta pública de adquisición del Man United

El ícono del Manchester United, David Beckham, recibió noticias financieras inesperadas después de ser vinculado con una oferta pública de adquisición impactante por parte de los Red Devils.

David Beckham ha sido vinculado con una posible adquisición del Manchester United (Imagen: Zhizhao Wu, Getty Images)

David Beckham ha revelado una ganancia financiera inesperada en medio de especulaciones de que podría presentar una oferta pública de adquisición del Manchester United.

Tras las insinuaciones del jefe deportivo saudí, Turki Al-Sheikh, de que había una nueva inversión en camino en Old Trafford, informes adicionales han indicado que un consorcio anónimo de los Emiratos Árabes Unidos se está preparando para presentar una oferta por la participación de los Glazer en el club.

Según se informa, el grupo quiere que Beckham, cuyo patrimonio neto estimado ronda los 300 millones de libras esterlinas, sea incluido en la oferta, aunque como una figura decorativa más que como un financista. Los ingresos de Beckham se han disparado desde que colgó las botas, gracias a numerosas asociaciones comerciales e inversiones inteligentes.

También es copropietario del equipo de la MLS Inter Miami y Salford City, cuyo principal grupo propietario es su buen amigo Gary Neville. Durante un viaje reciente a Salford, Beckham compartió con Neville detalles de una sorpresa financiera que había descubierto recientemente.

Hablando con Neville mientras recorría la ciudad como parte de una serie documental del club, Beckham le dijo: ‘¿Recuerdas nuestras pensiones? Olvidé que tenía una pensión.

Beckham revela su descubrimiento del fondo de pensiones a Gary Neville (Imagen: Ciudad de Salford/YouTube)

Marcel entonces bromeó: ‘¡Entonces sabes que tienes mucho dinero y te olvidas de que tienes una pensión!’ Beckham continuó: «He encontrado mi pensión, ha aumentado bastante».

Neville, un exitoso hombre de negocios, relató un revés financiero pasado relacionado con su jubilación. Reveló: «Mi pensión de la PFA tenía un límite máximo. ¿Recuerdas eso? Llegué al límite y moví el dinero de mi pensión a otra pensión para poder comprar una propiedad comercial. Lo perdí todo».

Mientras Beckham se reía de la historia, Neville respondió: «¡No es gracioso!». Cuando se le preguntó si siempre había sido un hombre de negocios inteligente, Beckham bromeó: «¡Aparentemente no!».

Neville admitió: «Ese es probablemente el único gran error que he cometido». Pero su jubilación debería ser la más segura del mundo”.

La gestión del Club por parte de Sir Jim Ratcliffe ha sido criticada por los aficionados del United (Imagen: AFP vía Getty Images)

A pesar de la revelación de Beckham sobre su retiro, es poco probable que afecte una posible oferta de adquisición del United, ya que los Glazer quieren alrededor de £5 mil millones por el control del club. Los impopulares propietarios estadounidenses se han quedado atrás desde que el grupo Ineos de Sir Radcliffe adquirió una participación del 27,7 por ciento y se hizo cargo de las operaciones de fútbol.

Sin embargo, bajo el liderazgo de Ratcliffe, el equipo no ha logrado ningún progreso, mientras que se han realizado recortes significativos fuera del campo, lo que ha llevado a los fanáticos descontentos del United a pedir un cambio de dirección.

A pesar de la sorprendente declaración de Al-Sheikh, los conocedores del club se han visto sorprendidos por los recientes rumores de adquisiciones, y Radcliffe mencionó que no había nuevas inversiones durante una amplia entrevista a principios de este mes.

