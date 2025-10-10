El resurgimiento de Rasmus Hojlund refleja mal el punto que planteó el Manchester United

Rasmus Hojlund continuó su explosivo comienzo de temporada con dos goles para Dinamarca, lo que sugiere que Man Utd pudo haber cometido un error al despedir al joven delantero demasiado pronto.

(Imagen: Getty Images)

Teniendo en cuenta la forma en que Rasmus Hojlund ha florecido desde que dejó el Manchester United este verano, el técnico danés Brian Riemer parece tener razón.

Hojlund, que está cedido por una temporada en el Napoli, anotó dos goles para su país en la derrota de Bielorrusia por 6-0 en un partido de clasificación para la Copa del Mundo el jueves.

El doblete elevó el total de Hojlund para el club y la selección a siete goles esta temporada, incluidos los últimos goles en la Liga de Campeones contra Sporting de Lisboa y Génova en la Serie A.

Teniendo en cuenta que Hojlund anotó sólo 10 goles para el United en todas las competiciones la temporada pasada (sólo cuatro en la Premier League), decir que el jugador de 22 años ha renacido como jugador es quedarse corto.

Hojlund ha revivido su estancada carrera en cuestión de semanas en Napoli, tal como lo han hecho sus compañeros marginados del United Marcus Rashford y Antony en Barcelona y Real Betis respectivamente, y está prosperando en la línea de suministro de su compañero fichaje de verano, el ex mediocampista del Manchester City Kevin De Bruyne.

Hojlund, que pasó una temporada cedido en el Napoli, lo ha hecho bien desde que dejó el United en verano. (Imagen: Anadolu vía Getty Images)

El comienzo explosivo de Hojlund en Italia hace que sea legítimo preguntarse si el United lo descartó demasiado rápido y hubiera sido mejor conservarlo a pesar de contratar a Benjamin Sesko por £74 millones.

Así lo cree el jefe danés Riemer. «Creo que Rasmus tiene calidad para ambas competiciones, sin discusión», dijo. «¿Encaja en el fútbol italiano? Sí. No había dudas al respecto, porque ya lo había demostrado. Pero eso no significa que no encaje en el fútbol inglés. Al contrario, casi diría».

«El hecho de que ahora esté en un equipo que funciona bien y tenga jugadores a su alrededor que se enorgullecen de hacer el bien a los demás ayuda a determinar el resultado para un delantero como Rasmus, que necesita mantenimiento. Es más importante que la liga en la que juegas».

Reimer tiene razón. Al observar los dos goles de Hojlund contra el Sporting, ambos proporcionados por De Bruyne, es difícil recordar que el joven delantero haya recibido el mismo servicio en el United, especialmente en su segunda temporada, cuando lo dejó con hambre.

A Hojlund no le ayudó el hecho de que nunca pudo salir de la línea de fuego durante sus dos temporadas en Old Trafford, donde lideró el ataque semana tras semana, sin ningún respiro, ya que no había nadie más con quien compartir la carga.

Hojlund tuvo problemas en su segunda temporada en el United, anotando sólo cuatro goles en la Premier League. (Imagen: PA)

Lo dijo durante la gira de pretemporada del United por Estados Unidos, antes de ser despedido para dar paso a la llegada de Benjamin Sesko. Si el United se hubiera clasificado para Europa esta temporada, tal vez Hojlund podría haberse quedado para compartir tareas de ataque con Sesko, pero muy pocos partidos significaban que algo tenía que ceder y fue el danés el que fue desplazado, en lugar de Joshua Zirkzee.

Si eso resultará ser un error o no, dado que Napoli puede comprar a Hojlund por £38 millones al final del acuerdo de préstamo (alrededor de la mitad de lo que United pagó por él), sólo el tiempo lo dirá. Pero las primeras señales no parecen buenas para el United, dado el comienzo eléctrico que Hojlund ha tenido para darle vida a Italia.