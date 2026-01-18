El regalo de Michael Carrick a Pep Guardiola demuestra su punto sobre la ‘magia’ del Man United

El Manchester United tomó el control del derbi de Manchester en Old Trafford desde el principio e hizo exactamente lo que Michael Carrick y su cuerpo técnico querían cuando derrotaron al City.

Michael Carrick celebra la victoria sobre el Manchester City (Imagen: Visionhaus 2026)

A medida que avanzan las audiciones, Michael Carrick produjo la actuación perfecta. Queda por ver si el papel protagonista este verano será finalmente suyo. Si bien Roma no se construyó en un día, dejar en ruinas las esperanzas de título del Manchester City no es una mala manera para que Carrick siente nuevas bases para los gigantes que se desmoronan en el lado rojo de Manchester.

Carrick y su cuerpo técnico le dieron al United un guión a seguir y rápidamente no logró romper una sola regla, dejando al City hecho añicos. Carrick tardó sólo un partido en lograr la mejor actuación de la temporada para un equipo que a menudo parecía incapaz de batir un huevo. De un solo golpe, el técnico interino ha convertido al United en un equipo similar al que solía producir Sir Alex Ferguson. Dejó al gran Pep Guardiola y a sus hombres humillados y humillados.

Pocas veces ha habido una tarde con emociones más contrastantes para dos directivos. Aquí estaba uno que tuvo un comienzo de cuento de hadas, mientras dejaba a su rival en una pesadilla viviente. Es seguro decir que Guardiola no celebrará su 55 cumpleaños el domingo.

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FB DE MAN UNITED! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester United de MEN

El United obviamente no ganará el título este año. Pero Carrick y su equipo se sentirán reconfortados al saber que si el City no hace lo mismo, podría ser el resultado el que destruya sus esperanzas de lograrlo. No es de extrañar que Carrick se esforzara en recordarle a la gente que todavía hay «magia» en el Teatro de los Sueños.

Carrick, que se hizo cargo por primera vez como técnico interino, se enfrentó a Thomas Tuchel, Unai Emery y Mikel Arteta y se mantuvo invicto. Ahora ha pasado a espada por quizás el mejor entrenador de todos los tiempos.

Los visitantes estuvieron alborotados de principio a fin. El City no tuvo respuesta ante la energía, el ritmo, el entusiasmo y la actitud del United. Los goles en la segunda parte de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu hicieron daño, pero el marcador halagó al equipo de Guardiola.

Al United también le anularon tres goles, Amad pegó en el poste, mientras que la brillantez de Gianluigi Donnarumma en la portería del City ayudó a limitar la vergüenza.

El City todavía no ha ganado la liga en 2026. Y el daño psicológico que este resultado podría causarle al City podría dejarlos sin confianza.

Michael Carrick celebra la victoria del Manchester United por 2-0 sobre el Manchester City. (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Al United le tomó solo dos minutos marcar la pauta cuando Harry Maguire encontró un córner de Bruno Fernandes en el segundo palo, pero cabeceó contra el travesaño desde corta distancia.

El United debería haber tomado la delantera cuando un raro pero evidente error de Rodri le permitió a Fernandes elegir a Mbeumo, pero permitió que Abdukodir Khusanov retrocediera y lo desposeyera en el momento crucial. Los goles de Amad y Fernandes fueron anulados por fuera de juego mientras continuaba el dominio local.

Guardiola ya había visto suficiente y realizó un doble cambio en el descanso. Le lanzó a Nico O’Reilly para apuntalar su defensa y a Rayan Cherki para agregar algo de chispa a la ofensiva. Pero O’Reilly recibió una tarjeta amarilla a los tres minutos por hacer retroceder a Amad, mientras que Diogo Dalot pasó un balón por encima de la portería de Donnarumma que nadie de rojo pudo rematar.

Fue necesaria una brillante doble parada de Donnarumma para negar a Amad y luego a Casemiro en rápida sucesión. Y Donnarumma volvió a dar lo mejor de sí para evitar un intento de Mbeumo que se estiraba. Pero no pudo hacer nada para impedir que Mbeumo rematara el relámpago del United desde lo profundo para tomar la ventaja que merecían.

Carrick no es conocido por sus manifestaciones externas de emoción, pero no pudo contenerse. Saltó arriba y abajo, apretó los puños y celebró con su bastón. Y cuando Dorgu convirtió un centro del sustituto Matheus Cunha para duplicar la ventaja del United, el City estaba muerto y enterrado.